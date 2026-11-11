Κίνηση: «Κολλημένος» ο Κηφισός - Τρία τροχαία σε άνοδο και κάθοδο - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Snapshot Τρία τροχαία ατυχήματα έχουν προκαλέσει σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο.

Τα ατυχήματα σημειώθηκαν στο ρεύμα ανόδου κοντά στη λαχαναγορά Ρέντη και στην Ορφέως στο Αιγάλεω, καθώς και στην κάθοδο μετά την έξοδο της Αττικής Οδού στη Μεταμόρφωση.

Υπάρχει αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από Μενίδι μέχρι Ηράκλειο και στην Περιφερειακή Υμηττού από Πλακεντίας έως Σταυρό.

Η λεωφόρος Κηφισίας παρουσιάζει έντονη κίνηση και στα δύο ρεύματα, ενώ οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας είναι σχεδόν αδιάβατοι.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα κυκλοφορίας παρατηρούνται στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας και στην Αχιλλέως στη Μάρνη. Snapshot powered by AI

Τρία τροχαία ατυχήματα έχουν προκαλέσει κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό, ενώ κι άλλες κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα.

Στον Κηφισό έχει γίνει σύγκρουση οχημάτων στο ρεύμα της ανόδου στο ύψος της λαχαναγοράς του Ρέντη, αλλά και στο ύψος της Ορφέως στο Αιγάλεω.

Ατύχημα έχει σημειωθεί και στην κάθοδο, λίγο μετά την έξοδο της Αττικής Οδού στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Εξάλλου, πολλή κίνηση έχει και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μενίδι μέχρι Ηράκλειο, καθώς και στην Περιφερειακή Υμηττού από Πλακεντίας μέχρι τον Σταυρό.

«Κατακκόκινη» είναι και η Κηφισίας σε άνοδο και κάθοδο, ενώ και όλοι οι δρόμοι πέριξ του κέντρου της Αθήνας είναι απροσπέλαστοι. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε Βασ. Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην Αχιλλέως στη Μάρνη.