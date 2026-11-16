Λαμία: Ιερόσυλοι έκαψαν εικόνες και τον εσταυρωμένο σε ξωκλήσι

Το εκκλησάκι μέσα καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Λαμία: Ιερόσυλοι έκαψαν εικόνες και τον εσταυρωμένο σε ξωκλήσι
ΕΛΛΑΔΑ
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Δεν πίστευε στα μάτια του ο ιερέας όταν άνοιξε την πόρτα από το ξωκλήσι του Αγίου Ιωάννη στα Καστέλλια Λαμίας.

Οι ιερόσυλοι ξήλωσαν όλες τις εικόνες από το τέμπλο, κατέβασαν τον σταυρό με τον εσταυρωμένο, τις κουρτίνες, τα τοποθέτησαν στο κέντρο και έβαλαν φωτιά.

Το εκκλησάκι μέσα καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς.

«Μόνο κάποιος ψυχικά ασθενής θα το έκανε αυτό…», είπε στο LamiaReport ο πρωτοπρεσβύτερος και εφημέριος της εκκλησίας Κωνσταντίνος Κάντζος.

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