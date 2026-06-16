H viral χειραψία του Τραμπ με τη Μπριζίτ Μακρόν: Δεν της άφηνε το χέρι για 13 δευτερόλεπτα

Viral έγινε τις τελευταίες ώρες η χειραψία του Ντόναλντ Τραμπ με τη Μπριζίτ Μακρόν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας.

Νατάσα Παυλοπούλου

H viral χειραψία του Τραμπ με τη Μπριζίτ Μακρόν: Δεν της άφηνε το χέρι για 13 δευτερόλεπτα
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η χειραψία του Ντόναλντ Τραμπ με τη Μπριζίτ Μακρόν στη Σύνοδο G7 διήρκεσε 13 δευτερόλεπτα και έγινε viral.
  • Ο Τραμπ καλωσόρισε τη Μπριζίτ Μακρόν λέγοντας «Γεια σου, γλυκιά μου» και εκείνη του απάντησε «Χρόνια πολλά» για τα 80α γενέθλιά του.
  • Η αμήχανη χειραψία ακολούθησε προηγούμενο χλευασμό του Τραμπ προς τη Μπριζίτ Μακρόν σχετικά με τον γάμο της με τον Εμανουέλ Μακρόν.
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν επέκρινε τον Τραμπ για τα σχόλιά του, χαρακτηρίζοντάς ταμη κομψά» και ακατάλληλα για την περίσταση.
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Δεκατρία ολόκληρα δευτερόλεπτα διήρκεσε η χειραψία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με την πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, στο πλαίσιο της συνόδου G7 στο Εβιάν της Γαλλίας.

Η....ατελείωτη χειραψία έγινε καθώς ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η πρώτη κυρία Μπριζίτ υποδέχονταν τους ηγέτες των κρατών της G7. Ο Τραμπ και ο Μακρόν υπενθύμισε ο διεθνής Τύπος έχουν μια μακρά ιστορία έντονων χειραψιών που κρατούν κάπως παραπάνω από το αναμενόμενο σε διάρκεια. Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε μία αντίστοιχη χειραψία στην Μπριζίτ Μακρόν.

Η αμήχανη χειραψία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της Μπριζίτ Μακρόν στην G7 έγινε viral, αφού μία ειδικός στην ανάγνωση χειλιών ισχυρίστηκε ότι αποκάλυψε τι είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της παράξενης συναναστροφής τους. Η Νίκολα Χίκλινγκ επιχείρησε να αποκωδικοποιήσει τα λόγια που αντάλλαξαν μπροστά στις κάμερες, μιλώντας στην Daily Mail.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Τραμπ φέρεται αρχικά να είπε στον Εμανουέλ Μακρόν «Είμαι έτοιμος για απόψε», πριν στραφεί προς τη Μπριζίτ Μακρόν. Όπως υποστηρίζει η Χίκλινγκ, ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας λέγοντας «Γεια σου, γλυκιά μου», με εκείνη να του απαντά «Χρόνια πολλά», αφού ο Αμερικανός πρόεδρος πριν λίγες ημέρες έγινε 80 ετών.

France G7 Summit Trump

Το σύντομο τετ α τετ τους σημειώθηκε μετά τον χλευασμό του Τραμπ κατά του γάμου της Μπριζίτ και των Μακρόν με φόντο την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο παγκόσμιων ηγετών. Μιλώντας σε ιδιωτική εκδήλωση τον Απρίλιο, όταν επέπληξε τη Γαλλία επειδή δεν βοήθησε τις ΗΠΑ στο Ιράν, ο Τραμπ κατηγόρησε την Μπριζίτ ότι φέρθηκε στον Εμανουέλ «εξαιρετικά άσχημα».

«Τηλεφώνησα στον Μακρόν της Γαλλίας, του οποίου η γυναίκα του φέρεται εξαιρετικά άσχημα, [αυτός] ακόμα αναρρώνει από το δεξί στο σαγόνι», είπε, προφανώς αναφερόμενος σε ένα viral βίντεο από πέρυσι, στο οποίο η Μπριζίτ φαινόταν να σπρώχνει επιθετικά το πρόσωπο του Εμανουέλ καθώς αποβιβάζονταν από το προεδρικό τους τζετ.Ο Εμανουέλ Μακρόν αργότερα επέπληξε τον Τραμπ, λέγοντας ότι τα σχόλιά του δεν ήταν «κομψά και δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων».

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