G7: Συνομιλίες για την εκεχειρία στο Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία με πρωταγωνιστή τον Τραμπ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς (αριστερά), τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα (δεξιά) και την Πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι, κατά τη διάρκεια ενός γεύματος εργασίας με ηγέτες της G7 και της Μέσης Ανατολής στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας, την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026.

Οι εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας και του Ιράν κυριαρχούν στις συζητήσεις της συνόδου κορυφής των G7 στο γαλλικό θέρετρο Εβιάν-λε-Μπεν, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκεται στο επίκεντρο των διπλωματικών διεργασιών. Οι ηγέτες των ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη επιχειρούν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους και να βρουν κοινό έδαφος για τη σταθεροποίηση των διεθνών αγορών ενέργειας, την ώρα που στο παρασκήνιο καταγράφονται έντονες συνομιλίες, αλλά και πιο χαλαρές στιγμές μεταξύ των αντιπροσωπειών.

Το προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν και τα πετρέλαια

Η αρχική συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας αποτελεί ένα από τα κεντρικά θέματα της συνόδου, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την επαναλειτουργία της ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις συνομιλίες πολλά υποσχόμενες, ενώ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναγιάν, δήλωσε ανοιχτός στο να στείλει τη συμφωνία στο Κογκρέσο για έγκριση, παρά τον σκεπτικισμό των Ρεπουμπλικάνων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Πρίγκιπα του Αμπού Ντάμπι, Σέιχ Χαλέντ Μπιν Μοχάμεντ Μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν, κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7, την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας. AP

«Όπως πάνε τα καύσιμα, έτσι πάνε τα πάντα»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον ηγέτη των ΗΑΕ στη σύνοδο κορυφής της G7, ο Τραμπ στράφηκε στις εγχώριες επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Ο ίδιος δήλωσε: «Με τα καύσιμα να πέφτουν, όπως πάνε τα καύσιμα, έτσι πάνε τα πάντα... τα καύσιμα πέφτουν. Είναι τώρα στα επίπεδα των 70 δολαρίων ανά βαρέλι και νομίζω ότι θα τα κρατήσουμε εκεί». Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα συστήματα καταγραφής, η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου φαίνεται να βρίσκεται στα χαμηλά επίπεδα των 80 δολαρίων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δεχθεί επανειλημμένα κριτική για το πώς ο πόλεμός του στο Ιράν έχει επηρεάσει τις οικονομίες παγκοσμίως, καθιστώντας το κόστος ζωής πιο ακριβό για πολλούς, συμπεριλαμβανομένου του δικού του λαού. Στο παρελθόν, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι περίμενε πως αυτό θα ωθούσε την τιμή του πετρελαίου ακόμη υψηλότερα από ό,τι έχει ήδη ανέβει. Ο

Στη συνέχεια, ένας δημοσιογράφος ρωτά τον Ντόναλντ Τραμπ πώς μπορεί κανείς να εγγυηθεί ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά στο μέλλον.

«Να υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με έναν ισχυρό πρόεδρο», λέει ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτός είναι «ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να το κάνετε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσέθεσε: «Όταν νομίζετε ότι έχετε όλες τις συμφωνίες που θέλετε, οι συμφωνίες από κακούς ανθρώπους δεν σημαίνουν τίποτα».

Ο Τραμπ παρέθεσε το παράδειγμα του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών ως μια επιτυχημένη πολιτική, η οποία ήρθε ως απάντηση στον αποκλεισμό της βασικής ναυτιλιακής λωρίδας από το Ιράν. «Αν έχετε έναν ισχυρό πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, πολλά καλά πράγματα μπορούν να συμβούν», είπε.

Έτοιμος να βοηθήσει ο Μακρόν

Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στη διμερή συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις εμφανίζονται έτοιμες να αναπτυχθούν στην περιοχή για να διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του πετρελαίου. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να επαναφέρουν σύντομα τις κυρώσεις στις αποστολές ρωσικού πετρελαίου, οι οποίες είχαν χαλαρώσει προσωρινά τον περασμένο Μάρτιο για να συγκρατηθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων.

Αλλαγή κλίματος για την Ουκρανία - Το παρασκήνιο

Στο μέτωπο της Ουκρανίας, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έκανε λόγο για μια ξεκάθαρη «αλλαγή κλίματος», επισημαίνοντας ότι οι ηγέτες των G7 μοιράζονται την αίσθηση πως το Κίεβο ανακτά την πρωτοβουλία των κινήσεων και ότι οι κυρώσεις πλήττουν σοβαρά τη Μόσχα. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη γενική συνέλευση και τις επαφές του με τον Τραμπ και τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, ανακοίνωσε ότι υπάρχει στήριξη για την αύξηση της παραγωγής των πυραύλων Patriot μέσω παροχής αδειών παραγωγής, ώστε να θωρακιστούν οι ουκρανικές πόλεις από τις ρωσικές επιθέσεις.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στέκεται δίπλα στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αριστερά, και στον Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, στο κέντρο, κατά τη διάρκεια ενός γεύματος εργασίας με ηγέτες της G7 και της Μέσης Ανατολής στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας, την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026. Pool Reuters via AP

Παρόλαυτά, η Μόσχα κρατά αποστάσεις, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να ξεκαθαρίζει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έλαβε καμία επίσημη πρόσκληση από τον Ζελένσκι για τη σύνοδο, συμπληρώνοντας με νόημα ότι αν ο Ουκρανός πρόεδρος επιθυμεί σοβαρές συνομιλίες, μπορεί πάντα να επισκεφθεί τη ρωσική πρωτεύουσα.

Τα θερμά μικρόφωνα και τα δώρα που αντάλλαξαν οι ηγέτες

Η σύνοδος δεν στερήθηκε απροόπτων, καθώς οι κάμερες και τα ανοιχτά μικρόφωνα κατέγραψαν αρκετές ιδιαίτερες στιγμές. Σε μια από αυτές, ο Τραμπ ακούστηκε να μιλά για τη Γροιλανδία στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ξυπνώντας μνήμες από τις απειλές του περασμένου Ιανουαρίου για κατάληψη του νησιού, που είχαν εξοργίσει τη Δανία και άλλους Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Σε έναν πιο ανάλαφρο διάλογο, ο Αμερικανός πρόεδρος αστειεύτηκε για το ρολόι που ξέχασε ο Μακρόν στο γεύμα εργασίας, λέγοντας χαρακτηριστικά «δώστο μου αν έφυγε, δώστο μου», προκαλώντας τα γέλια των παρευρισκόμενων.

Παράλληλα με τις διαβουλεύσεις, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χάρισε στον Τραμπ μια ποδοσφαιρική φανέλα με το όνομά του και τον αριθμό 47, ενώ ο Μακρόν επέλεξε να δωρίσει σε όλους τους ηγέτες από ένα προσωποποιημένο ποδήλατο για την προώθηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας του επόμενου έτους, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος, που μόλις έκλεισε τα 80 του χρόνια, δεν φημίζεται για την αγάπη του για το συγκεκριμένο άθλημα.

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