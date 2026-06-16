Στροφή από Μερτς: Δέχεται να μείνουν στη Ρωσία τα κατεχόμενα εδάφη στο Ντονμπας
Η κοινή γραμμή Μερτς - Ζελένσκι επιχειρεί να βάλει αναχώματα στις διαθέσεις της Ουάσινγκτον, ενόψει και μιας επικείμενης συνάντησης Τραμπ – Πούτιν.
Σε μια δήλωση που ανάβει «φωτιές» στο παρασκήνιο του πολέμου στην Ουκρανία προχώρησε ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, από τη Σύνοδο των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας.
Συγκεκριμένα, ο Γερμανός Καγκελάριος δήλωσε:«Ενημερώσαμε τον Πρόεδρο Τραμπ, από κοινού με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, ότι είμαστε έτοιμοι για ειρηνευτικές συνομιλίες. Ωστόσο, αυτές οι συνομιλίες πρέπει να ξεκινήσουν από το σωστό σημείο. Αυτό που παραμένει εντελώς απαράδεκτο είναι η απαίτηση της Ρωσίας να παραδώσει η Ουκρανία το ελεύθερο τμήμα του Ντονμπάς».
Το παρασκήνιο της πίεσης Τραμπ και η «κόκκινη γραμμή» του Βερολίνου
Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει ασφυκτικά για μια γρήγορη διευθέτηση του Ουκρανικού, έχοντας ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι το Κίεβο θα πρέπει να αποδεχτεί κάποιες εδαφικές απώλειες με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός.
Μάλιστα, ο Λευκός Οίκος έχει ήδη αφαιρέσει από το τραπέζι το χαρτί της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει το κόστος της δικής της ασφάλειας.
Η κοινή γραμμή Μερτς – Ζελένσκι επιχειρεί να βάλει αναχώματα στις διαθέσεις της Ουάσινγκτον, ενόψει και της επικείμενης συνάντησης Τραμπ – Πούτιν.
Τι ζητάει ο Πούτιν
Η Μόσχα απαιτεί ως όρο για την εκεχειρία την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από το υπόλοιπο 30% της περιφέρειας του Ντονέτσκ (στο Ντονμπάς) το οποίο εξακολουθεί να ελέγχεται πλήρως από το Κίεβο. Ο Ζελένσκι έχει απορρίψει κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο, τονίζοντας ότι μια τέτοια παραχώρηση ελεύθερων εδαφών είναι αντισυνταγματική και θα λειτουργούσε απλώς ως «προγεφύρωμα» για μια μελλοντική νέα ρωσική εισβολή.