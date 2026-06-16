Στροφή από Μερτς: Δέχεται να μείνουν στη Ρωσία τα κατεχόμενα εδάφη στο Ντονμπας

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς κατά τη διάρκεια ενός γεύματος εργασίας με ηγέτες της G7 και της Μέσης Ανατολής στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας, την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026.

Σε μια δήλωση που ανάβει «φωτιές» στο παρασκήνιο του πολέμου στην Ουκρανία προχώρησε ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, από τη Σύνοδο των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας.

Συγκεκριμένα, ο Γερμανός Καγκελάριος δήλωσε:«Ενημερώσαμε τον Πρόεδρο Τραμπ, από κοινού με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, ότι είμαστε έτοιμοι για ειρηνευτικές συνομιλίες. Ωστόσο, αυτές οι συνομιλίες πρέπει να ξεκινήσουν από το σωστό σημείο. Αυτό που παραμένει εντελώς απαράδεκτο είναι η απαίτηση της Ρωσίας να παραδώσει η Ουκρανία το ελεύθερο τμήμα του Ντονμπάς».

Germany's Chancellor Merz:



We have informed President Trump together with President Zelensky that we are ready for peace talks. However, these talks must begin at the right point.



What remains unacceptable is Russia’s demand that Ukraine must give up the free part of the… pic.twitter.com/oPWr2ALGsJ — Clash Report (@clashreport) June 16, 2026

Το παρασκήνιο της πίεσης Τραμπ και η «κόκκινη γραμμή» του Βερολίνου

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει ασφυκτικά για μια γρήγορη διευθέτηση του Ουκρανικού, έχοντας ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι το Κίεβο θα πρέπει να αποδεχτεί κάποιες εδαφικές απώλειες με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός.

Μάλιστα, ο Λευκός Οίκος έχει ήδη αφαιρέσει από το τραπέζι το χαρτί της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει το κόστος της δικής της ασφάλειας.

Η κοινή γραμμή Μερτς – Ζελένσκι επιχειρεί να βάλει αναχώματα στις διαθέσεις της Ουάσινγκτον, ενόψει και της επικείμενης συνάντησης Τραμπ – Πούτιν.

Combien de temps reste-t-il à la Russie pour s'emparer de tout le Donbass ?

Très peu.

Les lignes violettes représentent les frontières administratives.



Le Donbass est une zone fortement fortifiée, conçue par les Russes à l'époque soviétique pour contenir une guerre de grande… pic.twitter.com/ITT0BA9Lk7 — Rémi Philiponet ?? (@remi_philiponet) June 5, 2026

Τι ζητάει ο Πούτιν

Η Μόσχα απαιτεί ως όρο για την εκεχειρία την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από το υπόλοιπο 30% της περιφέρειας του Ντονέτσκ (στο Ντονμπάς) το οποίο εξακολουθεί να ελέγχεται πλήρως από το Κίεβο. Ο Ζελένσκι έχει απορρίψει κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο, τονίζοντας ότι μια τέτοια παραχώρηση ελεύθερων εδαφών είναι αντισυνταγματική και θα λειτουργούσε απλώς ως «προγεφύρωμα» για μια μελλοντική νέα ρωσική εισβολή.

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