Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ κατά Τραμπ: «Χωρίς το Ισραήλ δεν θα υπήρχαν οι ΗΠΑ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί με τον πρώην κυβερνήτη του Αρκάνσας Μάικ Χάκαμπι κατά τη διάρκεια στρογγυλής τράπεζας στο Drexelbrook Catering & Event Center, Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2024, στο Ντρέξελ Χιλ

Snapshot Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε ότι χωρίς το Ισραήλ δεν θα υπήρχαν οι ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις του Χάκαμπι έγιναν σε απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε ισχυριστεί ότι χωρίς τις ΗΠΑ δεν θα υπήρχε Ισραήλ.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η υποστήριξη του προς το Ισραήλ ήταν μοναδική και καθοριστική για την ύπαρξή του.

Ο πρέσβης τόνισε τη σημασία των εβραϊκών θεμελίων για την αμερικανική κληρονομιά και ύπαρξη.

Ο Τραμπ σχολίασε επίσης τις στρατιωτικές συγκρούσεις του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ και την πρότασή του για ανάληψη δράσης από τη Συρία. Snapshot powered by AI

Με μία δήλωση που «σπάει» τις διπλωματικές νόρμες ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι θύμισε στον πρόεδρο της χώρας του, τον Ντόναλντ Τραμπ ότι «χωρίς το Ισραήλ, δεν θα υπήρχαν οι ΗΠΑ».

Ο πρέσβης των ΗΠΑ μίλησε την Τρίτη στο Διεθνές συνέδριο για την ισραηλινή κληρονομιά στην Ιουδαία και τη Σαμάρια. Ο Χάκαμπι δήλωσε ότι καθήκον του είναι να αναδείξει τη σημασία του Ισραήλ για τις ΗΠΑ.

«Είναι η κληρονομιά σας, χωρίς αμφιβολία αλλά είναι και η κληρονομιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Χωρίς το Ισραήλ, χωρίς τα εβραϊκά θεμέλια, δεν θα υπήρχε η Αμερική. Οφείλουμε την ίδια μας την ύπαρξη σε όσα συνέβησαν σε αυτή τη γη», είπε ο πρέσβης των ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις του Χάκαμπι ήρθαν μετά από ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ ότι χωρίς τις ΗΠΑ δεν θα υπήρχε Ισραήλ. «Χωρίς εμένα, δεν θα υπήρχε Ισραήλ γιατί κανένας άλλος πρόεδρος δεν ήταν πρόθυμος να κάνει αυτό που έκανα εγώ», δήλωσε ο Τραμπ σε διμερή συνάντηση με τον Εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Ο Τραμπ πρόσθεσε επίσης ότι το Ισραήλ πολεμάει την Χεζμπολάχ στον Λίβανο εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ανέφερε ότι είχε προτείνει στη Συρία να αναλάβει να αντιμετωπίσει την οργάνωση.

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