Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στον Λίβανο παρά τις προειδοποιήσεις Τραμπ

Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες επιδρομές στο νότιο Λίβανο, παρά τις νέες επικρίσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις ενέργειες του Ισραήλ στη χώρα

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στον Λίβανο παρά τις προειδοποιήσεις Τραμπ
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, παρά τις επικρίσεις του προέδρου Τραμπ.
  • Ο Τραμπ κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου να είναι πιο υπεύθυνος όσον αφορά τις ενέργειες στο Λίβανο.
  • Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στον Λίβανο «για όσο χρειαστεί».
  • Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα θεωρήσει οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο παραβίαση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ.
  • Η συμφωνία ΗΠΑ
  • Ιράν για τον τερματισμό της έντασης περιλαμβάνει και τον Λίβανο, αλλά το κείμενό της δεν έχει δημοσιοποιηθεί.
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Ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν σήμερα την περιοχή Ναμπατίεχ αλ-Φάουκα και τα περίχωρα της γειτονικής Κφαρ Τεμπνίτ στο νότιο Λίβανο, μετέδωσε το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA) του Λιβάνου. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει ακόμη σχολιάσει, αλλά έχει δηλώσει προηγουμένως ότι στοχεύει την ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Το κείμενο της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά το Πακιστάν, ως μεσολαβητής, λέει ότι περιλαμβάνει και τον Λίβανο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες (16/6) ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει «να είναι πιο υπεύθυνος όσον αφορά στον Λίβανο».

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία, είπε επίσης ότι το Ισραήλ πολεμά τη Χεζμπολάχ για «πάρα πολύ καιρό και πάρα πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται». Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χεζμπολάχ έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης από τότε που ανακοινώθηκε η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν την Κυριακή το βράδυ.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό σε απάντηση στην διασυνοριακή πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ είχε ασκήσει πίεση στις προσπάθειες οριστικοποίησης της συμφωνίας. Ο Τραμπ δήλωσε στην G7 ότι είχε «εξαιρετική σχέση» με τον Νετανιάχου, αλλά είπε ότι «δεν του άρεσε που έκανε επίθεση... αυτό ήταν υπερβολικό».

Πρόσθεσε: «Χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Χωρίς εμένα, δεν θα υπήρχε Ισραήλ επειδή κανένας άλλος πρόεδρος δεν ήταν πρόθυμος να κάνει αυτό που έκανα εγώ».

Ο Νετανιάχου από την πλευρά του δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δυνάμεις της χώρας του θα παραμείνουν στον Λίβανο «για όσο χρειαστεί». Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, προειδοποίησε ότι θα θεωρήσει οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο ή τη συνεχιζόμενη ισραηλινή στρατιωτική παρουσία στο λιβανέζικο έδαφος ως παραβίαση της προσωρινής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Το περιεχόμενο της συμφωνίας - που αναφέρεται ως μνημόνιο κατανόησης - δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα. Οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν τη συμφωνία την Παρασκευή στο ελβετικό θέρετρο Μπούργκενστοκ, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας στην εφημερίδα Schweiz Heute.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιθανότατα θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για να διαβάσει δημόσια τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν «λέξη προς λέξη». Είπε επίσης ότι η συμφωνία σημαίνει ότι το Ιράν «δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα» και ότι η κρίσιμη πλωτή οδός του Ορμούζ στον Κόλπο θα ανοίξει ξανά «χωρίς χρέωση».

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι αυτή η συμφωνία θα ήταν καλύτερη από αυτήν που διαπραγματεύτηκε ο Μπαράκ Ομπάμα όταν ήταν πρόεδρος. «Δεν την πληρώσαμε όπως ο Ομπάμα. Πλήρωσε δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη. Σύμφωνα με το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA) του 2015 με τις ΗΠΑ και πέντε άλλες παγκόσμιες δυνάμεις, το Ιράν συμφώνησε να περιορίσει τις πυρηνικές του δραστηριότητες και να επιτρέψει διεθνείς επιθεωρήσεις με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων.

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