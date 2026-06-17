Βιολογικός πόλεμος: Τι είναι η έρευνα «αύξησης λειτουργικότητας» που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ σε 30 χώρες

Snapshot Οι ΗΠΑ χρηματοδοτούν πάνω από 120 βιολογικά εργαστήρια σε περισσότερες από 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, όπου διεξάγεται έρευνα επικίνδυνων βιολογικών παθογόνων.

Τα εργαστήρια αυτά ασχολούνται με αμφιλεγόμενη έρευνα «αύξησης λειτουργικότητας» (Gain

of

Function), που ενισχύει ή προσθέτει νέες ιδιότητες σε παθογόνους οργανισμούς.

Ορισμένα εργαστήρια, όπως το Ινστιτούτο Πειραματικής και Κλινικής Κτηνιατρικής στο Χάρκοβο, παραμένουν ευάλωτα σε κινδύνους λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου και ελλείψεων στη βιοασφάλεια.

Δεν υπάρχει απόδειξη ότι τα εργαστήρια αυτά αναπτύσσουν επιθετικά βιολογικά όπλα, όμως η έρευνα Gain

of

Function ενέχει σοβαρούς κινδύνους για ακούσια διαρροή παθογόνων.

Η αποχαρακτηρισμένη δημοσίευση εγγράφων από τη Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών αποκαλύπτ Snapshot powered by AI

Η απερχόμενη Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών (DNI) Τούλσι Γκάμπαρντ δημοσίευσε αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που αποδεικνύουν τη χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ περισσότερων από 120 βιολογικών εργαστηρίων σε πάνω από 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, όπου διεξάγεται έρευνα σχετικά με βιολογικούς παθογόνους παράγοντες, ορισμένοι από τους οποίους είναι επικίνδυνοι.

Επιπλέον, τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι αυτά τα βιολογικά εργαστήρια ασχολούνται επίσης με «εξαιρετικά αμφιλεγόμενη» και επικίνδυνη έρευνα «αύξησης λειτουργικότητας».

«Αυτά τα βιολογικά εργαστήρια περιλαμβάνουν εργαστήρια στην Ουκρανία, τα οποία ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο παραβίασης λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», ανέφερε το γραφείο του DNI σε δήλωση στις 12 Ιουνίου, σύμφωνα με το eurasiantimes.com.

«Για παράδειγμα, η Κοινότητα Πληροφοριών είχε προειδοποιήσει προηγουμένως ότι ένα βιολογικό εργαστήριο που χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία πιθανώς φιλοξενούσε επικίνδυνα παθογόνα και παρέμενε ευάλωτο σε μακροχρόνιες απειλές ρωσικής επίθεσης, κατάσχεσης ή καταστροφής», πρόσθεσε.

Mυστικά βιολογικά εργαστήρια σε όλο τον κόσμo

Τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα επιβεβαιώνουν τις μακροχρόνιες κατηγορίες πολλών, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της Γκάμπαρντ, ότι οι ΗΠΑ χρηματοδοτούν τέτοια μυστικά βιολογικά εργαστήρια σε όλο τον κόσμο.

«Μέχρι τώρα, τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την πλήρη ύπαρξη και χρηματοδότηση αυτών των εργαστηρίων είχαν σκόπιμα αποκρυφτεί από τον αμερικανικό λαό», ανέφερε.

Επιπλέον, η δήλωση κατηγόρησε «ισχυρούς ανθρώπους», πιθανώς αναφερόμενη στην προηγούμενη κυβέρνηση Μπάιντεν, ότι παραπλάνησαν σκόπιμα τους Αμερικανούς πολίτες σχετικά με την ύπαρξη τέτοιων βιολογικών εργαστηρίων.

«Οι πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη, την ιστορία, τις τοποθεσίες και τη χρηματοδότηση αυτών των βιολογικών εργαστηρίων που χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ έχουν συγκαλυφθεί σκόπιμα από ισχυρούς ανθρώπους, οι οποίοι ισχυρίζονται ψευδώς ότι δεν υπάρχουν και κατηγορούν όποιον λέει το αντίθετο ότι είναι ξένοι πράκτορες και προδότες της Αμερικής».

«Παρά το προφανές ενδεχόμενο καταστροφικών παγκόσμιων επιπτώσεων που μπορεί να έχει η έρευνα σε επικίνδυνα παθογόνα στα βιολογικά εργαστήρια, πολιτικοί, λεγόμενοι επαγγελματίες υγείας όπως ο Δρ Φάουτσι, και φορείς εντός της ομάδας εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης Μπάιντεν είπαν ψέματα στον αμερικανικό λαό σχετικά με την ύπαρξη βιολογικών εργαστηρίων που χρηματοδοτούνται και υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, και απείλησαν όσους προσπάθησαν να αποκαλύψουν την αλήθεια», δήλωσε η Γκάμπαρντ σε δελτίο τύπου.

Today, I’m releasing never before seen intelligence revealing new evidence of past US government funding for more than 120 biolabs in over 30 countries, including Ukraine.



In support of President Trump‘s Executive Order to end federal funding of dangerous gain of function… pic.twitter.com/RkPHnAbka9

— DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) June 12, 2026



Το 2022, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι κλήθηκε να σχολιάσει τους ισχυρισμούς ότι υπήρχαν βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία. Αρνήθηκε την ύπαρξη προγραμμάτων «βιολογικών όπλων» και στη συνέχεια χαρακτήρισε το όλο θέμα ως ρωσική παραπληροφόρηση.

In 2022 Jen Psaki was asked about claims that we were operating biolabs in Ukraine. She denied the existence of "bioweapons" programs and then called the whole thing Russian disinformation. pic.twitter.com/LZYUJ6oxbj

— MAZE (@mazemoore) June 12, 2026



Ωστόσο σε όσα υποστήριξε η Γκάμπαρντ, επιπλέον, αναφέρθηκε ότι ορισμένα από τα εργαστήρια ήταν ευάλωτα λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά η κατάσταση αυτή είχε σκόπιμα αποσιωπηθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα απέκτησε δυναμική κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, καθώς η Μόσχα κατηγόρησε επανειλημμένα την αμερικανική κυβέρνηση ότι λειτουργούσε βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία, χειριζόταν επικίνδυνους παθογόνους οργανισμούς κι ότι ανέπτυσσε επιθετικά βιολογικά όπλα.

Η έκθεση υπογραμμίζει πώς η ύπαρξη τέτοιων βιολογικών εργαστηρίων στην Ουκρανία θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για πληροφοριακό πόλεμο από τη Ρωσία.

Τι λένε τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι υπάρχουν σχεδόν 40 τέτοια βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία και ότι υποστηρίζονται, τουλάχιστον εν μέρει, από την αμερικανική κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει το Ινστιτούτο Πειραματικής και Κλινικής Κτηνιατρικής (IECVM) στο Χάρκοβο.

«Πιθανότατα φιλοξενεί τουλάχιστον ορισμένους επικίνδυνους παθογόνους οργανισμούς και σχεδόν σίγουρα παραμένει ευάλωτο σε μακροχρόνιες ρωσικές επιχειρήσεις πληροφοριών, κατάσχεση ή καταστροφή.

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες ότι η εγκατάσταση παρουσίαζε ελλείψεις στον τομέα της βιοασφάλειας, ιδίως στους χώρους όπου γινόταν χειρισμός του βακτηρίου Brucella, καθώς και ότι υπάρχει υπόγειο κτίριο ιολογίας.

Μεταξύ των παθογόνων που χειρίζονταν ή αποθηκεύονταν στα εργαστήρια περιλαμβάνονταν ο άνθρακας, ο ιός Έμπολα και η πανώλη των χοίρων.

Το γεγονός ότι η εγκατάσταση βρίσκεται σε ζώνη πολέμου προσθέτει επιπλέον κινδύνους, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε τυχαία απελευθέρωση επικίνδυνων παθογόνων στην ατμόσφαιρα.

Ενώ τα έγγραφα αποκαλύπτουν τη χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ τέτοιων βιολογικών εργαστηρίων που χειρίζονται επικίνδυνα παθογόνα σε όλο τον κόσμο, δεν έδειξαν καμία απόδειξη ότι αυτά τα εργαστήρια εργάζονται σε επιθετικά βιολογικά όπλα.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι τα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν έχουν υποστεί σημαντική λογοκρισία.

Τα έγγραφα επιβεβαιώνουν περαιτέρω ότι αυτά τα βιολογικά εργαστήρια ασχολούνταν επίσης με την εξαιρετικά αμφιλεγόμενη έρευνα «Gain-of-Function».

«Πολλά από αυτά τα βιολογικά εργαστήρια που χρηματοδοτούνται από την αμερικανική κυβέρνηση ασχολούνται επί του παρόντος ή έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με έρευνα που χρησιμοποιεί επικίνδυνους και εξαιρετικά μεταδοτικούς παθογόνους οργανισμούς, σε ορισμένες περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένης της επικίνδυνης έρευνας «Gain-of-Function», με ελάχιστη διαφάνεια ή εποπτεία», ανέφερε το δελτίο τύπου της DNI.

«Ο πρόεδρος Τραμπ κατανοεί τη σοβαρή απειλή που αποτελεί η επικίνδυνη έρευνα για την απόκτηση λειτουργικότητας για τον αμερικανικό λαό, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έλαβε αποφασιστικά μέτρα στις 25 Μαΐου 2025, υπογράφοντας την εκτελεστική εντολή 14292 για τον τερματισμό της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης της έρευνας για την απόκτηση λειτουργικότητας σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Τι είναι η έρευνα για την απόκτηση λειτουργικότητας και γιατί είναι τόσο επικίνδυνη;

Σύμφωνα με το Κογκρέσο των ΗΠΑ, η έρευνα «Gain-of-function» (GOF) είναι ένας ευρύς τομέας επιστημονικής έρευνας που εξετάζει πώς και γιατί ένας οργανισμός αποκτά μια νέα ιδιότητα ή πώς μια υπάρχουσα ιδιότητα μεταβάλλεται. Οι όροι «gain of function» και «loss of function» αναφέρονται σε οποιαδήποτε γενετική μετάλλαξη σε έναν οργανισμό που, αντίστοιχα, προσδίδει μια νέα ή ενισχυμένη ικανότητα ή προκαλεί την απώλεια μιας ικανότητας.

Τέτοιες αλλαγές συμβαίνουν συχνά φυσικά. Επιπλέον, οι επιστήμονες μπορούν να προκαλέσουν ορισμένες αλλαγές στους οργανισμούς μέσω πειραμάτων.

Έτσι, με απλά λόγια, η έρευνα για την απόκτηση λειτουργίας (GoF) περιλαμβάνει τη γενετική τροποποίηση ενός οργανισμού, συνήθως ενός ιού, βακτηρίου ή άλλου παθογόνου, για την ενίσχυση ή την προσθήκη νέων βιολογικών λειτουργιών, όπως αυξημένη μεταδοτικότητα, μολυσματικότητα (ικανότητα πρόκλησης ασθένειας), φάσμα ξενιστών (τύποι οργανισμών που μπορεί να μολύνει) ή αποτελεσματικότητα αναπαραγωγής.

Ο στόχος είναι συνήθως να κατανοηθεί πώς εξελίσσονται τα παθογόνα, να προβλεφθούν αναδυόμενες απειλές, να αναπτυχθούν εμβόλια ή θεραπείες ή να μελετηθούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ιού και ξενιστή.

Για παράδειγμα, το να καταστεί ένας ιός της γρίπης των πτηνών μεταδοτικός σε κουνάβια (ένα μοντέλο θηλαστικού) μπορεί να αποκαλύψει γενετικές αλλαγές που ενδεχομένως θα του επιτρέψουν να μεταδοθεί στον άνθρωπο.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η έρευνα GOF μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων ανθρώπου-παθογόνου, να βοηθήσει στην αξιολόγηση πιθανών παθογόνων πανδημίας και να ενισχύσει την ετοιμότητα της δημόσιας υγείας. Άλλοι έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι μελέτες που στοχεύουν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ιοί ενδέχεται να εξελιχθούν μπορεί να δημιουργήσουν παθογόνα που επηρεάζουν τον άνθρωπο και θα μπορούσαν να προκαλέσουν πανδημία.

Ωστόσο, δεν είναι όλες οι έρευνες Gain-of-Function (GoF) αμφιλεγόμενες. Μεγάλο μέρος αυτών είναι ρουτίνα, όπως η ανάπτυξη εμβολίων για νέα στελέχη.

Για να διακριθεί από την πιο αμφιλεγόμενη ή επικίνδυνη έρευνα, αυτή η υποομάδα μελετών ονομάζεται έρευνα GOF που προκαλεί ανησυχία (GOFROC), ενισχυμένα πιθανά παθογόνα πανδημίας και, πιο πρόσφατα, παθογόνα με ενισχυμένο πανδημικό δυναμικό (PEPPs), συμπεριλαμβανομένων των ιών της γρίπης, του SARS και του MERS.

Σοβαροί κίνδυνοι

Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τέτοιου είδους έρευνα. Ο σημαντικότερος από αυτούς είναι η βιοασφάλεια, καθώς αυτοί οι επικίνδυνοι και εξαιρετικά μεταδοτικοί ιοί, παθογόνα και βακτήρια μπορούν να διαρρεύσουν από τα εργαστήρια, είτε τυχαία είτε λόγω παραμέλησης των πρωτοκόλλων ασφαλείας, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασθένειες ή ακόμη και επιδημίες για τις οποίες ο κόσμος δεν είναι προετοιμασμένος.

Τα ενισχυμένα παθογόνα θα μπορούσαν να διαφύγουν από τον περιορισμό τους και να προκαλέσουν κρούσματα ή πανδημίες.

Τα εργαστήρια που τα χειρίζονται λειτουργούν υπό υψηλά επίπεδα βιοασφάλειας (BSL-3 ή BSL-4), αλλά ανθρώπινο λάθος, βλάβη εξοπλισμού ή ανεπαρκή πρωτόκολλα θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν σε τυχαίες διαρροές.

Δύο ομάδες, με επικεφαλής τον Ron Fouchier στην Ολλανδία και τον Yoshihiro Kawaoka στις ΗΠΑ, τροποποίησαν γενετικά τον υψηλής παθογένειας ιό της γρίπης των πτηνών (H5N1, «γρίπη των πτηνών») ώστε να μεταδίδεται αερογενώς σε κουνάβια.

Αυτό ανέδειξε τους κινδύνους πανδημίας. Η δημοσίευσή τους ανεστάλη προσωρινά από το Εθνικό Επιστημονικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο για τη Βιοασφάλεια των ΗΠΑ λόγω ανησυχιών σχετικά με τη βιοασφάλεια.

Επίσης, υπάρχει ένα περιστατικό από το 2015, όταν το εργαστήριο Dugway Proving Ground του Στρατού των ΗΠΑ στη Γιούτα επρόκειτο να αποστείλει αδρανοποιημένα (νεκρά) δείγματα άνθρακα για έρευνα και εκπαίδευση σε μεθόδους ανίχνευσης. Αντ' αυτού, λόγω βλάβης στη διαδικασία ακτινοβολίας (απολύμανσης με ακτινοβολία), αποστάληκαν ζωντανοί σπόροι άνθρακα.

Μεταγενέστερη έρευνα του Πενταγώνου ανέδειξε ελλείψεις στις διαδικασίες αδρανοποίησης και στα πρωτόκολλα ασφάλειας του εργαστηρίου.

Ομοίως, το 1979, η επιδημία άνθρακα στο Σβερντλόβσκ στην ΕΣΣΔ σκότωσε πάνω από 60 άτομα μετά από τυχαία απελευθέρωση αερολύματος από στρατιωτική εγκατάσταση βιολογικών όπλων.

Τέτοια περιστατικά υπογραμμίζουν τους εγγενείς κινδύνους αυτής της έρευνας.

Μια άλλη ανησυχία είναι η βιοασφάλεια, δηλαδή η σκόπιμη χρήση/κακή χρήση αυτών των παθογόνων για την κατασκευή επιθετικών βιολογικών όπλων ή για βιοτρομοκρατία.

Περιστατικά βιοτρομοκρατίας

Τέτοια περιστατικά βιοτρομοκρατίας δεν είναι άγνωστα. Για παράδειγμα, το 2001, επιστολές με άνθρακα ταχυδρομήθηκαν σκόπιμα σε μέσα ενημέρωσης και γερουσιαστές, σκοτώνοντας 5 άτομα και προκαλώντας ασθένεια σε 17.

Λόγω αυτών των περιστατικών και της αυξανόμενης κριτικής από το κοινό, η κυβέρνηση Ομπάμα ανέστειλε την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για ορισμένες έρευνες GoF σχετικά με τη γρίπη, το SARS και το MERS. Ωστόσο, η αναστολή αυτή ήρθη το 2017 με νέα πλαίσια εποπτείας.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, αυτές οι συζητήσεις σχετικά με την έρευνα GoF αναζωπυρώθηκαν, καθώς πολλοί άνθρωποι συνέδεσαν τον κοροναϊό με την έρευνα στο Ινστιτούτο Ιολογίας του Γουχάν, υποδηλώνοντας ότι ο ιός διέρρευσε από το εργαστήριο κατά λάθος και προκάλεσε μια παγκόσμια πανδημία.

Η Κίνα έχει απορρίψει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ενώ υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στην έρευνα GoF, υπάρχουν βάσιμες ανησυχίες σχετικά με τη βιοασφάλεια και τη βιοπροστασία.

Ως εκ τούτου, οι κυβερνήσεις πρέπει όχι μόνο να θεσπίσουν αυστηρά πρωτόκολλα εποπτείας και ασφάλειας, αλλά και να διασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια όσον αφορά την εν λόγω έρευνα.

Η δημοσίευση από την απερχόμενη Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών αποχαρακτηρισμένων εγγράφων σχετικά με τα βιολογικά εργαστήρια που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ αποτελεί ένα ευπρόσδεκτο βήμα προς μεγαλύτερη διαφάνεια. Ενώ οι επικριτές θα επισημάνουν δικαιολογημένα ότι τα αρχεία είναι σε μεγάλο βαθμό διαγραμμένα και φαίνεται να αποκρύπτουν περισσότερα από όσα αποκαλύπτουν, αυτή η αποκάλυψη εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει σημαντική πρόοδο προς τη σωστή κατεύθυνση.