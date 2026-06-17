Μακρόν για Ουκρανία: Η G7 αναγνώρισε ότι «δεν υπάρχει σοβαρή βούληση από τη Ρωσία» για ειρήνη

Οι χώρες της G7 «αναγνώρισαν» ότι «δεν υπάρχει σοβαρή βούληση εκ μέρους της Ρωσίας» για ειρήνη, δήλωσε σήμερα στο περιθώριο της συνόδου των χωρών της G7 ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε την «επιτυχία» της συνόδου κορυφής της G7 που πραγματοποιήθηκε στο Εβιάν, περιγράφοντάς την ως «μια στιγμή ενότητας, ποιοτικών συζητήσεων και πραγματικής συνεργασίας μεταξύ των ηγετών που συναντήθηκαν εδώ», μετά από μήνες «διαφωνιών».

«Αυτή η G7 είναι αντικειμενικά μια επιτυχία, (...), ήταν μια στιγμή ενότητας, ποιοτικής συζήτησης και πραγματικής συνεργασίας μεταξύ των ηγετών που συναντήθηκαν εδώ», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας ότι αυτή «μας επέτρεψε να συντονιστούμε πολύ στενά για να ανταποκριθούμε σε κρίσεις και να εργαστούμε στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας».

⁠Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν στη σύνοδο κορυφής ότι η ισορροπία δυνάμεων έχει μετατοπιστεί υπέρ της Ουκρανίας στον πόλεμό της με τη Ρωσία, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. «Η Ουκρανία προευλάνει, αντιστέκεται και η Ρωσία οπισθοχωρεί», τόνισε.

Παράλληλα είπε ότι «η επανακινητοποίηση της G7» για την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία είναι «εξαιρετικά σημαντική».

«Έχουμε δεσμευτεί να αυξήσουμε την πίεση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των κυρώσεων μας, και αυτή η επανακινητοποίηση της G7 (...) είναι εξαιρετικά σημαντική», δήλωσε. Όσον αφορά την Ουκρανία, «αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια σύγκλιση εντός της G7. Και είναι η πρώτη φορά που καταλήξαμε σε τόσο σαφή συμπεράσματα», δήλωσε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ακόμη ότι «είχε πάντα εμπιστοσύνη» στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος «πάντα έκανε ό,τι υποσχέθηκε».

Les résultats du G7 Évian.https://t.co/x36ljjlgG8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 17, 2026

Τι ανέφερε το Bloomberg

Ωστόσο το Bloomberg έγραψε ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τις ρωσικές αρχές για την επίλυση της στρατιωτικής σύγκρουσης στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κορυφαίος σύμβουλος του Κόστα έχει ήδη μιλήσει δύο φορές τηλεφωνικά με υψηλόβαθμο Ρώσο αξιωματούχο που βρίσκεται κοντά στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για πιο ουσιαστικές διαπραγματεύσεις στο μέλλον.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο, η ευρωπαϊκή πλευρά επιδιώκει να καταλάβει εάν η Μόσχα είναι έτοιμη για πραγματικές διαπραγματεύσεις.

Κοινή ανακοίνωση χθες τη νύχτα

Οι ηγέτες των χωρών της Ομάδας των 7 (G7) κατέληξαν σε κοινή ανακοίνωση μετά την χθεσινή ημέρα εργασιών της συνόδου κορυφής του Εβιάν στην οποία δηλώνουν την «ακλόνητη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία για την υπεράσπιση της ελευθερίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας», παρά τις αρχικές ανησυχίες για τις διαθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ και την θέση της Ουάσινγκτον στις χθεσινές συνομιλίες.

Η G7 ανήγγειλε σκληρότερες κυρώσεις στη Ρωσία

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε την νύκτα οι ηγέτες της G7 επαινούν το σθένος και την πρόοδο που καταγράφει η Ουκρανία στο μέτωπο τους τελευταίους μήνες και τονίζουν ότι τώρα έχει διαμορφωθεί μία νέα δυναμική.

Για την υποστήριξη και της επιτάχυνση αυτής της νέας δυναμικής, οι ηγέτες της Ομάδας των 7 συμφώνησαν να αυξήσουν τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με μέσα αντιαεροπορικής άμυνας και με επιπλέον οπλικά συστήματα και συστήματα αναχαίτισης, καθώς και μέσα μακρού βεληνεκούς.

Δηλώνουν επίσης την πρόθεσή τους να επεκτείνουν τις άδειες προς το Κίεβο για να επιτρέψουν την αύξηση της παραγωγής όπλων στην Ουκρανία.

«Δεσμευόμαστε να αυξήσουμε την πίεση επί της ρωσικής πολεμικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα ενισχύσουμε τις κυρώσεις μας, μεταξύ άλλων και στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Το κείμενο καταλήγει με τo απαραίτητο την περίοδο αυτή εγκώμιο για τον Τραμπ: «Θεωρούμε ότι αυτή είναι η σωστή στιγμή για να προχωρήσουμε με πρόσθετα μέτρα, αφού ο πρόεδρος Τραμπ πέτυχε συμφωνία, την οποία υποστηρίζουμε, για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ».

Πάντως, η σύμπνοια των 7 στην θέση για την αύξηση της στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο και της πίεσης προς την Μόσχα απηχεί την ενίσχυση της στρατιωτικής και της διπλωματικής θέσης της Ουκρανίας κατά το τελευταίο διάστημα.

Κατά την σημερινή ημέρα, οι ηγέτες της G7 θα συζητήσουν τα θέματα των κρίσιμων ορυκτών και των παγκόσμιων οικονομικών ανισοτήτων.

Η Γαλλία πιέζει τους εταίρους της να εκδώσουν ανακοινωθέν για τα κρίσιμα ορυκτά στο οποίο θα περιλαμβάνονται μέτρα για την μείωση της εξάρτησης της Δύσης από την Κίνα και για τη θωράκιση των επενδυτών από τα αντίμετρα και το dumping, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Ως προς το θέμα των παγκόσμιων οικονομικών ανισοτήτων, οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις ανισότητες του διεθνούς εμπορίου και τον «αρπακτικό ανταγωνισμό» κυρίως της Κίνας.

«Η Κίνα παράγει υπερβολικά πολύ, οι ΗΠΑ καταναλώνουν υπερβολικά πολύ και οι Ευρωπαίοι επενδύουν υπερβολικά λίγο», είναι ο τρόπος με τον οποίο η γαλλική πλευρά συνοψίζει το σημερινό καθεστώς των παγκόσμιων οικονομικών ανισοτήτων.

Διαβάστε επίσης