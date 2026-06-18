Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

Snapshot Νέα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους πλήττει το Κίεβο από τις πρώτες πρωινές ώρες, χωρίς προς το παρόν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου επιβεβαίωσε την επίθεση μέσω Telegram.

Οι επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας αυξημένες απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη Ρωσία να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία και προειδοποίησε για ενδεχόμενη επαναφορά κυρώσεων από τις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Μετά την ενεργοποίηση συναγερμού για ρωσική αεροπορική επιδρομή, οι δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι άκουσαν τον ήχο κινητήρα πυραύλου και τουλάχιστον δύο εκρήξεις, ενώ κάτοικοι έτρεχαν προς τα καταφύγια.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, επιβεβαίωσε μέσω Telegram ότι η πόλη δέχεται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

? Misiles Iskander impactaron en Kiev y Poltava.



(Kiev) pic.twitter.com/V9z5CED6le

— Grace (@Osocom123) June 17, 2026



Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, οι επιθέσεις τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας ολοένα περισσότερες απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας την Τρίτη στη σύνοδο της G7 στην Εβιάν, κάλεσε τη Μόσχα να «κλείσει συμφωνία» με την Ουκρανία. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να επαναφέρει ορισμένες από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας που έχει αναστείλει.