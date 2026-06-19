Μόσχα: Καρέ – καρέ σε βίντεο το πώς χτυπήθηκε το διυλιστήριο και εκτοξεύθηκε το καπάκι δεξαμενής

Δείτε σε βίντεο πώς έγινε το πλήγμα στο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μόσχας, που προκαλεί ερωτήματα για το εάν ευθύνεται αντιαεροπορικός πύραυλος των Ρώσων που επιχειρούσε να χτυπήσει ουκρανικό drone

Εύη Απολλωνάτου

Μόσχα: Καρέ – καρέ σε βίντεο το πώς χτυπήθηκε το διυλιστήριο και εκτοξεύθηκε το καπάκι δεξαμενής
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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  • Βίντεο κατέγραψε το χτύπημα στο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μόσχας, όπου φαίνεται πιθανή πρόκληση από ρωσικό αντιαεροπορικό πύραυλο που αστόχησε σε ουκρανικό drone.
  • Η επίθεση με drones προκάλεσε φωτιά και εκτόξευση του καπακιού δεξαμενής στο διυλιστήριο, δημιουργώντας αμφιβολίες για την αιτία της έκρηξης.
  • Ρώσοι στρατιώτες χρησιμοποίησαν φορητά συστήματα αεροπορικής άμυνας για την αναχαίτιση των ουκρανικών drones πάνω από τη Μόσχα.
  • Η Ουκρανία χρησιμοποίησε συνδυασμό συμβατικών και πιο προηγμένων drones με πυραύλους και κινητήρα τζετ, δυσκολεύοντας την ρωσική άμυνα.
  • Οι περιορισμοί στην ανάπτυξη ρωσικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας και ο κίνδυνος από συντρίμμια σε πυκνοκατοικημένες περιοχές αυξάνουν την πιθανότητα απωλειών μεταξύ αμάχων.
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Σε βίντεο έχει καταγραφεί το χτύπημα την Πέμπτη στο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μόσχας και προκαλεί ερωτήματα για το εάν ευθύνεται αντιαεροπορικός πύραυλος των Ρώσων που επιχειρούσε να χτυπήσει ουκρανικό drone.

Κινέζοι τουρίστες φαίνεται ότι κατέγραψαν την τεράστια έκρηξη στο διυλιστήριο. Να σημειωθεί ότι οι ρωσικές αρχές απαγορεύουν στους πολίτες τους να δημοσιεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τέτοια βίντεο, που δείχνουν στρατιωτικές επιχειρήσεις ή επιθέσεις. Στο βίντεο φαίνεται και το καπάκι της δεξαμενής που εκτοξεύεται στον αέρα μόλις το διυλιστήριο παίρνει φωτιά.

Το βίντεο ξεκινάει με ένα ουκρανικό drone που πλησιάζει το διυλιστήριο και φαίνεται ένας ρωσικός αντιαεροπορικός πύραυλος να προσπαθεί να το χτυπήσει και να αποτυγχάνει. Μόλις το drone εισέρχεται μέσα στον μαύρο καπνό και συνεχίζει την πορεία προς το διυλιστήριο ένας δεύτερος ρωσικός αντιαεροπορικός πύραυλος εκτοξεύεται και φαίνεται ότι ενδεχομένως αυτός χτυπάει το διυλιστήριο και εκτοξεύει το καπάκι.

Σε άλλο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται Ρώσοι στρατιώτες να βρίσκονται σε κεντρική λεωφόρο και να χρησιμοποιούν φορητά συστήματα αεροπορικής άμυνας (MANPADS ή MPADS) προκειμένου να αναχαιτίσουν τα ουκρανικά drones. Τα συγκεκριμένα συστήματα είναι ουσιαστικά φορητοί πύραυλοι που εκτοξεύονται εναντίον αεροσκαφών και πυραύλων κρουζ που πετούν σε χαμηλό ύψος.

Πώς έγινε το χτύπημα των Ουκρανών

Η Ουκρανία πραγματοποιεί συχνά επιθέσεις με drones εναντίον της Μόσχας, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία τους αναχαιτίζεται από το εκτεταμένο δίκτυο αεροπορικής άμυνας της Μόσχας, που είναι το μεγαλύτερο στη Ρωσία. Αυτή τη φορά, όμως, τα drones κατάφεραν να περάσουν στον εναέριο χώρο και να δημιουργήσουν χάος καθώς έκλεισαν και τα τρία μεγαλύτερα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας.

Το γεγονός ότι ο αριθμός των ουκρανικών drones ήταν μεγάλος φαίνεται ότι πίεσε τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα. Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο έδειχναν ουκρανικά drones να πετούν ανενόχλητα πάνω από την πόλη.

Ο συνδυασμός των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν ενδέχεται επίσης να έπαιξε κάποιο ρόλο. Παράλληλα με τα συμβατικά drone μακράς εμβέλειας που συνήθως χρησιμοποιούνται εναντίον στόχων βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας, η Ουκρανία φαίνεται να χρησιμοποίησε drone με πυραύλους και κινητήρα τζετ κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Πέμπτης.

Το Κίεβο παρουσίασε δημοσίως αρκετά τέτοια συστήματα drone στα τέλη του 2024 και στις αρχές του 2025, συμπεριλαμβανομένου του «Bars», του υβριδικού drone με πύραυλο κρουζ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Τα συγκεκριμένα drones είναι ταχύτερα και πιο δύσκολα να αναχαιτιστούν από τα συμβατικά drone με έλικα και αποτελούν πρόκληση για τις ρωσικές δυνάμεις.

Η Μόσχα αντιμετωπίζει επίσης περιορισμούς όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσει τα συστήματα αεροπορικής άμυνάς της. Τα αναχαιτιστικά που αστοχούν στους στόχους τους ή τα συντρίμμια που πέφτουν από κατεστραμμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο σε μια πόλη με πυκνή συγκέντρωση πολυώροφων πολυκατοικιών, αυξάνοντας την πιθανότητα σημαντικών απωλειών μεταξύ του άμαχου πληθυσμού.

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