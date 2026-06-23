Πούτιν: Δεν έχουν εκτοξευθεί drones προς τη Ρωσία από εδάφη ευρωπαϊκών χωρών

Snapshot Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι δεν έχουν εκτοξευθεί drones προς τη Ρωσία από εδάφη ευρωπαϊκών χωρών λόγω της αποφυγής άμεσης εμπλοκής.

Οι ευρωπαϊκές χώρες γνωρίζουν τις συνέπειες πιθανών επιθέσεων από το έδαφός τους και προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία λαμβάνει μεγάλη στρατιωτική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, από τις δυτικές χώρες.

Ο Πούτιν έδωσε εντολή για πρόσθετα μέτρα προστασίας των ρωσικών υποδομών από ουκρανικές επιθέσεις.

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε τις εκκλήσεις του Ζελένσκι ως παράγοντα που αυξάνει την πιθανότητα σύγκρουσης αντί για ειρηνική επίλυση. Snapshot powered by AI

Κατά τη διάρκεια άτυπης συνάντησης με αποφοίτους ανώτερων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σχολίασε την τρέχουσα θέση των ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με την πιθανή χρήση των εδαφών τους για επιθέσεις κατά της Ρωσίας, όπως αναφέρει το RBC.

Ο αρχηγός του ρωσικού κράτους σημείωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν ακόμη αποφασίσει να εκτοξεύσουν drones από το έδαφός τους, αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη ανάγκη αντιποίνων από τη Μόσχα.

Σύμφωνα με τον Ρώσο ηγέτη, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί γνωρίζουν τις συνέπειες τέτοιων βημάτων και ως εκ τούτου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να αποστασιοποιηθούν από την άμεση εμπλοκή σε επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος.

Ως παράδειγμα, ο Πούτιν ανέφερε την κατάσταση με τις πτήσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τις χώρες της Βαλτικής αναφέροντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, οι τοπικές αρχές αποφεύγουν να κατηγορούν τη Ρωσία, προτιμώντας να αποδίδουν τα περιστατικά σε τεχνικές βλάβες, σφάλματα συστήματος ή παρεμβολές από συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.

Ο πρόεδρος τόνισε επίσης ότι, αν και τα ευρωπαϊκά κράτη δεν χρησιμοποιούν ακόμη το έδαφός τους για άμεσες επιθέσεις, αναπτύσσουν ενεργά στρατιωτικές εγκαταστάσεις παραγωγής στο έδαφός τους και διασφαλίζουν τη συνεχή ροή όπλων στη ζώνη μάχης.

Σύμφωνα με τον Πούτιν οι χώρες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ χρησιμοποιούν τον υποτιθέμενο «μύθο της ρωσικής απειλής» για να δικαιολογήσουν την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση.

Όπως είπε ο Ρώσος πρόεδρος, η χώρα του θα συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό της πυρηνικής της ικανότητας και άλλων κλάδων των ενόπλων δυνάμεών της. «Η Μόσχα υποστηρίζει την «ίση και αδιαίρετη ασφάλεια» και μια πολυπολική παγκόσμια τάξη», τόνισε.

Επίσης ενημέρωσε ότι πάνω από 1.000 συστήματα όπλων και μοντέλα στρατιωτικού εξοπλισμού δοκιμάστηκαν σε συνθήκες μάχης κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Putin once again accuses the West of preparing for war with Russia



According to the Kremlin dictator, NATO and EU countries are using the alleged “myth of a Russian threat” to justify higher military spending and further militarization.



Other statements from the bunker dweller:… pic.twitter.com/7iTvMv6BS9 — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2026

Αργότερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να λάβει πρόσθετα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των ουκρανικών επιθέσεων στις υποδομές.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν την επίθεσή τους και ασκούν πίεση σε μονάδες των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής του μετώπου.

«Τους πιέζουν (τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις), τους πιέζουν σε όλες τις περιοχές επαφής σε μάχη. Δεν υπάρχει ούτε ένα μέρος όπου να συμβαίνει το αντίστροφο», είπε.

Δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία συνεχίζει να λαμβάνει μεγάλης κλίμακας στρατιωτική βοήθεια από τις δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι τα drones παρέχονται σε μεγάλες ποσότητες και ότι οι δυτικές χώρες συνεχίζουν να παρέχουν στο Κίεβο ολοκληρωμένη υποστήριξη.

Τι είπε για τον Ζελένσκι

Σε άλλο σημείο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε στην «ανοιχτή επιστολή» του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δήλωσε ότι τέτοιες εκκλήσεις δεν συμβάλλουν σε μια ειρηνική επίλυση, αλλά μάλλον δημιουργούν δυνατότητες σύγκρουσης. Ο αρχηγός του ρωσικόύ κράτους τόνισε ότι το Κίεβο επιχειρεί για άλλη μια φορά να κλιμακώσει την κατάσταση.

«Όχι, τέτοιες εκκλήσεις δεν δημιουργούν τις προϋποθέσεις», απάντησε ο Πούτιν σε ερώτηση επί του θέματος. «Τι συνιστούν; Αντιθέτως, δημιουργούν κάποιο είδος πιθανότητας σύγκρουσης».

Putin rejects negotiations with Ukraine



When asked how he would respond to Zelensky’s letter proposing direct negotiations, Putin stated that due to Ukrainian strikes, there can be no personal meetings or direct talks. pic.twitter.com/pTgVOq4iVR — Visegrád 24 (@visegrad24) June 23, 2026

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