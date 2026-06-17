Συνάντηση Πούτιν - Φιντάν: Οι ρωσοτουρκικές σχέσεις εμπλουτίζονται με νέο περιεχόμενο
Ο Ρώσος πρόεδρος διευκρίνισε ότι αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας είναι φιλικές, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
Ο Ρώσος ηγέτης συναντήθηκε με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής Ρωσίας-ASEAN στο Καζάν.
«Οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μας αναπτύσσονται με ανοδική τάση και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γι' αυτό», σημείωσε ο πρόεδρος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επαφές μεταξύ των δύο χωρών έχουν πάψει προ πολλού να είναι «επίσημες και έχουν φιλικό χαρακτήρα» και επίσης εμπλουτίζονται με νέο περιεχόμενο.
Ο Ρώσος πρόεδρος διευκρίνισε ότι αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Πούτιν μετέφερε τις καλύτερες ευχές του στον Ερντογάν και του υπενθύμισε ότι είναι πάντα ευπρόσδεκτος στη Ρωσία.