Μπαράζ ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων στο Κίεβο

Νέος γύρος επιθέσεων από ρωσικά μέσα, σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο ουκρανικός στρατός, η πόλη δέχθηκε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, γεγονός που έθεσε αμέσως τις αρχές σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού. Οι σειρήνες ήχησαν απ άκρη σ άκρη, με την πολιτική προστασία να απευθύνει επείγουσα έκκληση προς όλους τους πολίτες προκειμένου να καταφύγουν άμεσα σε ασφαλή σημεία και να παραμείνουν εκεί μέχρι να λήξει ο κίνδυνος.

Ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, επέλεξε την πλατφόρμα Telegram για να στείλει ένα άμεσο μήνυμα στους κατοίκους. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι δυνάμεις αεράμυνας επιχειρούν στην πρωτεύουσα και ζήτησε με επιμονή την παραμονή του πληθυσμού στα καταφύγια. Η κατάσταση παρέμενε εξαιρετικά κρίσιμη για ώρες.

Αυτόπτες μάρτυρες και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που καλύπτουν τα γεγονότα από το σημείο μετέδωσαν εικόνες έντασης. Άκουσαν ισχυρές εκρήξεις να συγκλονίζουν τα κτίρια, ενώ διαδοχικές λάμψεις φώτιζαν τον νυχτερινό ουρανό, δείγμα της σκληρής προσπάθειας των αμυντικών συστημάτων να εξουδετερώσουν την απειλή της επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους προτού αυτοί πλήξουν τους στόχους τους στο Κίεβο.