Γαλλία: Πλημμυρίζουν οι δρόμοι από διαδηλωτές - Αλλαγή τοποθεσίας συγκέντρωσης στο Παρίσι

Snapshot Στη Γαλλία οργανώνεται δεύτερος γύρος διαδηλώσεων κατά της κυβερνητικής πολιτικής με αιχμή τα θέματα παιδείας και οικονομίας.

Το διοικητικό δικαστήριο του Παρισιού απέρριψε την προσφυγή για ακύρωση της αλλαγής διαδρομής της πορείας στο Παρίσι, επικυρώνοντας την απόφαση των Αρχών για λόγους ασφαλείας.

Οι διαδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, ενώ στη Λιόν η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει συγκεντρωμένους.

Περισσότεροι από 70.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται σε επιφυλακή με επιτήρηση από ελικόπτερα και drones για την αντιμετώπιση επεισοδίων.

Ο πρωθυπουργός συγκαλεί διυπουργική επιτροπή για τη διαχείριση της κρίσης, ενώ αναμένονται κινητοποιήσεις και αντιδράσεις κατά του συνεδρίου της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης στην Ορλεάνη. Snapshot powered by AI

Η Γαλλία ετοιμάζεται για τον δεύτερο γύρο κινητοποιήσεων κατά της κυβερνητικής πολιτικής, με αιχμή τα ζητήματα της παιδείας και της οικονομίας. Οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, υπό τον φόβο επανάληψης των ταραχών και των εκτεταμένων επεισοδίων του περασμένου Σαββάτου.

Την ίδια ώρα, σύγχυση επικρατεί από το πρωί σχετικά με τη διαδήλωση που έχει προγραμματιστεί για τις πρώτες απογευματινές ώρες στο Παρίσι. Η αστυνομία ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής αλλαγή στη διαδρομή της πορείας, προκαλώντας την αντίδραση των συνδικάτων και των αριστερών κομμάτων, τα οποία προσέφυγαν στη δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση της απόφασης.

Το διοικητικό δικαστήριο του Παρισιού απέρριψε, ωστόσο, την προσφυγή το πρωί του Σαββάτου, αποδεχόμενο το επιχείρημα των αστυνομικών αρχών ότι η αλλαγή της διαδρομής ήταν αναγκαία για λόγους ασφαλείας. Μεταξύ των περιστατικών που συνεκτιμήθηκαν ήταν και η χθεσινή ρατσιστική επίθεση στην πόλη Τραπ, κατά την οποία ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τραυματίστηκαν.

Ειδικότερα, μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, ο σχεδιασμός προέβλεπε ότι η διαδήλωση στο Παρίσι θα ξεκινούσε από την πλατεία της Βαστίλης και θα κατέληγε στην πλατεία του Έθνους. Στην κινητοποίηση, πέρα από τα συνδικάτα, αναμένεται να συμμετάσχουν φοιτητικές και μαθητικές οργανώσεις, καθώς και το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων».

Ωστόσο, η αστυνομία ανακοίνωσε αργότερα ότι η πορεία θα ξεκινήσει από την πλατεία της Ιταλίας, με τελικό προορισμό την περιοχή της Βενσέν. Έπειτα από τις δικαστικές εξελίξεις, τα συνδικάτα αποφάσισαν να συμμορφωθούν με την απόφαση των Αρχών.

Κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία - Δακρυγόνα στη Λιόν

Οι αστυνομικές αρχές έχουν δώσει το πράσινο φως για διαδηλώσεις σε αρκετές μεγάλες πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων η Μασσαλία, η Τουλούζη, το Στρασβούργο, η Λιλ και η Γκρενόμπλ. Αντίθετα, στη Λιόν δεν έχει επιτραπεί η πραγματοποίηση κινητοποίησης. Παρ' όλα αυτά, από το πρωί άρχισαν να συγκεντρώνονται διαδηλωτές, με την αστυνομία να επιχειρεί να τους διαλύσει κάνοντας χρήση δακρυγόνων.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, ανακοίνωσε ότι 70.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ ελικόπτερα και drones θα επιτηρούν τις πόλεις όπου έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις.

Αντιδράσεις και για το συνέδριο της Εθνικής Συσπείρωσης

Έντονη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων καταγράφεται και στην Ορλεάνη, όπου πραγματοποιείται συνέδριο της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης, του κόμματος της Μαρίν Λεπέν.

Στην πόλη αναμένεται να συγκεντρωθούν περισσότεροι από 10.000 διαδηλωτές, οι οποίοι αντιτίθενται στη διεξαγωγή του συνεδρίου και προγραμματίζουν κινητοποιήσεις με αντιφασιστικά συνθήματα. Στις διαδηλώσεις συμμετέχουν επίσης ηγετικά στελέχη των κομμάτων της Αριστεράς και εκπρόσωποι των συνδικάτων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, ο Γάλλος πρωθυπουργός Λεκορνί ανακοίνωσε ότι συγκαλεί σήμερα διυπουργική επιτροπή για τη διαχείριση της κρίσης.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών απηύθυνε μήνυμα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, ζητώντας τους να επιδείξουν αυξημένη ετοιμότητα και ευελιξία. «Γνωρίζω τις πράξεις βίας με τις οποίες θα βρεθείτε αντιμέτωποι», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο επεισοδίων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικές αρχές, ομάδες διαδηλωτών που πρόσκεινται στην άκρα Αριστερά αναμένεται να κινηθούν σε διάφορα σημεία του Παρισιού, με στόχο, όπως εκτιμάται, να προκαλέσουν επεισόδια.

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