Παρίσι: Κάτοικος κατέγραφε τις λεηλασίες σε μαγαζιά και βρήκε τη σύζυγό του να... κλέβει!

Απίστευτο περιστατικό στο Παρίσι

Δημήτρης Δρίζος

Παρίσι: Κάτοικος κατέγραφε τις λεηλασίες σε μαγαζιά και βρήκε τη σύζυγό του να... κλέβει!
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας κάτοικος του Παρισιού κατέγραφε τις λεηλασίες σε καταστήματα όταν αναγνώρισε τη σύζυγό του να κλέβει ρούχα από σπασμένη βιτρίνα.
  • Ο άνδρας διέκοψε το βίντεο, ακινητοποίησε τη γυναίκα του και της πήρε βίαια τα κλεμμένα αντικείμενα.
  • Επέστρεψε τα κλεμμένα ρούχα στο κατεστραμμένο κατάστημα.
  • Το βίντεο της παρέμβασης έγινε viral στα κοινωνικά μέσα και συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές.
  • Η στάση του συζύγου έλαβε θετικά σχόλια για την ακεραιότητα και την άμεση αντίδρασή του.
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Ένα απίστευτο περιστατικό που ισορροπεί ανάμεσα στο αστυνομικό δελτίο και την οικογενειακή κωμωδία εκτυλίχθηκε στους δρόμους του Παρισίου, κατά τη διάρκεια των πρόσφατων βίαιων επεισοδίων και λεηλασιών που έπληξαν την πόλη.

Ένας κάτοικος του Παρισιού, ο οποίος βρισκόταν στον δρόμο καταγράφοντας με το κινητό του τηλέφωνο τις καταστροφές και το πλιάτσικο σε εμπορικά καταστήματα, βρέθηκε προ εκπλήξεως όταν είδε στην οθόνη του ένα γνώριμο πρόσωπο. Πρόκειται για την ίδια του τη σύζυγο, η οποία έβγαινε εκείνη τη στιγμή από σπασμένη βιτρίνα γνωστής αλυσίδας ένδυσης (Pimkie), κρατώντας στην αγκαλιά της μια μεγάλη στοίβα από κλεμμένα ρούχα.

Η αντίδραση του άνδρα ήταν άμεση και καταγράφηκε εξολοκλήρου στην κάμερα. Φανερά εξοργισμένος, ο σύζυγος διέκοψε τη βιντεοσκόπηση για να ακινητοποιήσει τη γυναίκα του στη μέση του δρόμου. Παρά την εμφανή αμηχανία και τις δικαιολογίες της, ο ίδιος της άρπαξε με τη βία τα κλεμμένα αντικείμενα από τα χέρια και κατευθύνθηκε προς το κατεστραμμένο κατάστημα, όπου και τα επέστρεψε.

Το οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγινε αμέσως viral συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές. Η στάση του συζύγου, ο οποίος αρνήθηκε να γίνει η οικογένειά του συμμέτοχη στις έκνομες ενέργειες, απέσπασε χιλιάδες θετικά σχόλια από χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι εξήραν την ακεραιότητα και την άμεση παρέμβασή του.

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