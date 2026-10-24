Η Ευρώπη στους δρόμους: Διαδηλώσεις σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Αλβανία

Διαρκής είναι οι κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη για το αυξημένο κόστος διαβίωσης, το στεγαστικό, την παιδεία και τις στρατιωτικές δαπάνες

Ελένη Ευστρατίου

Η Ευρώπη στους δρόμους: Διαδηλώσεις σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Αλβανία
ΚΟΣΜΟΣ
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Snapshot
  • Χιλιάδες πολίτες σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Αλβανία διαδηλώνουν για το αυξημένο κόστος διαβίωσης, το στεγαστικό, την παιδεία και τις στρατιωτικές δαπάνες.
  • Οι κυβερνήσεις έχουν επιστρατεύσει μεγάλες δυνάμεις ασφαλείας και στρατό για την αποτροπή επεισοδίων, που έχουν ήδη προκαλέσει συλλήψεις και καταστροφές.
  • Στη Γαλλία, οι διαδηλώσεις συνοδεύτηκαν από χρήση δακρυγόνων και στρατιωτική παρουσία, ενώ στο Παρίσι απαγορεύτηκαν κάποιες πορείες.
  • Στην Ιταλία, το «Κίνημα 17 Οκτωβρίου» καλεί σε μαζικές διαδηλώσεις με έντονες αστυνομικές επιχειρήσεις και αυστηροποίηση ποινών για τους ανήλικους.
  • Στην Αλβανία σημειώθηκαν επεισόδια σε συγκεντρώσεις έξω από το υπουργείο Παιδείας, με τον πρωθυπουργό να καλεί σε διάλογο με τους μαθητές.
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Στους δρόμους βρίσκονται για ακόμη μία μέρα οι πολίτες της Ευρώπης, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος διαβίωσης, το στεγαστικό, τις μειωμένες δαπάνες για την Παιδεία και την αύξηση στις στρατιωτικές δαπάνες.

Οι κυβερνήσεις βρίσκονται σε συναγερμό, επιστρατεύοντας χιλιάδες δυνάμεις ασφαλείας ακόμη και του Στρατού προκειμένου να αποτρέψουν εκτεταμένα επεισόδια που έχουν οδηγήσει σε καταστροφές δημόσιων και ιδιωτικών περιουσιών, χιλιάδες συλλήψεις και εκτεταμένη βία.

Παρόλα αυτά σε Μιλάνο, Παρίσι και Τίρανα έχουν ήδη ξεσπάσει εντάσεις στις προγραμματισμένες διαδηλώσεις, ενώ σε άλλες πόλεις οι συγκεντρώσεις θα ξεκινήσουν το απόγευμα.

Ιταλία: Το «Κίνημα 17 Οκτώβρη» καλεί σε όλη τη χώρα

Διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί στο Μιλάνο, τη Ρώμη, το Τορίνο, τη Νάπολη και αρκετές άλλες πόλεις, με τους διαδηλωτές να εκφράζουν την οργή τους για το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, τους χαμηλούς μισθούς, τις στρατιωτικές δαπάνες και τις κυβερνητικές πολιτικές.

Italy Protest

Φοιτητές της ακροδεξιάς παράταξης συγκεντρώνονται στους δρόμους της Ρώμης

AP

H αστυνομία έχει ήδη πραγματοποιήσει αρκετές συλλήψεις κατά τις έρευνες ατόμων που κατευθύνονται στις πλατείες όπου το «Κίνημα 17 Οκτωβρίου», που δημιουργήθηκε μετά τα επεισόδια του περασμένου Σαββατοκύριακου, καλούσε σε μαζικές συγκεντρώσεις.

Πάνω από 1.500 φοιτητές συγκεντρώθηκαν στην Piazza della Republica της Ρώμης, ενώ στο Μιλάνο η Τζόρτζια Μελόνι επιστράτευσε τουλάχιστον 500 στρατιώτες να περιφρουρούν τις συγκεντρώσεις και ανακοίνωσε αυστηρότερες ποινές για τους ανήλικους που συλλαμβάνονται σε επεισόδια.

Italy Protest

Στρατός περιφρουρεί τους δρόμους του Μιλάνο

AP

Γαλλία: Στρατός στο Παρίσι – Δακρυγόνα σε πολλές πόλεις

Ένταση και δακρυγόνα έχουν ήδη πέσει σε Λυών, Λιλ, Τουλούζη και Νάντη κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων, ενώ το Παρίσι θυμίζει «φρούριο» αφού τα καλέσματα των «Κίτρινων Γιλέκων» κρίθηκαν παράνομα. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Βαστίλης για τα απογευματινά καλέσματα, ενώ η αστυνομία έδωσε εντολές εκκένωσης.

Παρόλα αυτά η συγκέντρωση πραγματοποιείται με χιλιάδες κόσμου σε άλλο σημείο του Παρισιού, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής αλλαγή στη διαδρομή της πορείας στο Παρίσι, προκαλώντας την αντίδραση των συνδικάτων και των αριστερών κομμάτων, τα οποία προσέφυγαν στη δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση της απόφασης.

France Protests

Αστυνομικοί περιφρουρούν την Πλατεία της Βαστίλλης

AP/Emma Da Silva

Ισπανία: Συγκέντρωση συνταξιούχων στη Μαδρίτη

Ειρηνική ήταν η διαμαρτυρία των συνταξιούχων στη Μαδρίτη το Σάββατο οι οποίοι πραγματοποίησαν πορεία ζητώντας αξιοπρεπείς συντάξεις, αναπροσαρμογή σύμφωνα με τον πληθωρισμό και την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων.

Spain Pension Protest

Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης, λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές, ενώ η χώρα βρίσκεται σε ένα παρατεταμένο κλίμα κινητοποιήσεων για το αυξημένο κόστος στο στεγαστικό.

Αλβανία: Επεισόδια έξω από το υπουργείο Παιδείας

Τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις καλέστηκαν σήμερα στο κέντρο των Τιράνων. Μαθητές, φοιτητές, συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων καθώς και υποστηρικτές του αντιπολιτευόμενου κόμματος του Μπερίσα συγκεντρώθηκαν έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού, αλλά και το υπουργείο Παιδείας, όπου σημειώθηκε ένταση με την αστυνομία.

Μεγάλη είναι επίσης και η παρουσία αστυνομικών, ενώ ο πρωθυπουργός απηύθυνε έκκληση σε διάλογο με τους μαθητές για Πέμπτη φορά.

Πορτογαλία: Διαδηλώσεις για το στεγαστικό

Διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Λισαβόνας απαιτώντας περισσότερα μέτρα για το στεγαστικό, ενώ νέες συγκεντρώσεις αναμένονται και για το απόγευμα.

Οι μαθητές βγήκαν την Παρασκευή στους δρόμους, ενώ πολλές είναι οι καταλήψεις σχολείων.

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