Αλβανία: Ένταση έξω από το υπουργείο Παιδείας κατά τη συγκέντρωση μαθητών και επαγγελματιών

Τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις καλέστηκαν σήμερα στην πρωτεύουσα της Αλβανίας

Ελένη Ευστρατίου

Αλβανία: Ένταση έξω από το υπουργείο Παιδείας κατά τη συγκέντρωση μαθητών και επαγγελματιών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στα Τίρανα σημειώθηκαν εντάσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας κατά τη διάρκεια τριών διαφορετικών συγκεντρώσεων, με φωτιές σε κάδους και χρήση δακρυγόνων από τις δυνάμεις ασφαλείας.
  • Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα κάλεσε σε κινητοποίηση κατά της κυβέρνησης, χωρίς ο ίδιος να συμμετάσχει στη διαδήλωση, ενώ βουλευτές του κόμματός του ηγήθηκαν της πορείας.
  • Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα επιχείρησε να ανοίξει διάλογο με τους διαδηλωτές μέσω συμβολικής κίνησης τοποθέτησης τραπεζιού έξω από το γραφείο του, αλλά η πρωτοβουλία δεν βρήκε θετική ανταπόκριση.
  • Η αστυνομική παρουσία ήταν αυξημένη, με μπλόκα σε εθνικές οδούς και ελέγχους για την αποτροπή μετακινήσεων υποστηρικτών των διαδηλώσεων προς τα Τίρανα.
  • Οι φοιτητές διαδήλωσαν ανεξάρτητα από κόμματα, ζητώντας την αποχώρηση τόσο της κυβέρνησης όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ οι επαγγελματικοί φορείς που πρόσκεινται στο κόμμα Μπερίσα συγκεντρώθηκαν ξεχωριστά.
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Εντάσεις έχουν ξεκινήσει να σημειώνονται μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας στα Τίρανα, κατά τη διάρκεια νέων κινητοποιήσεων μαθητών και φοιτητών, επαγγελματιών καθώς και υποστηρικτών της αντιπολίτευσης, του κόμματος Σαλί Μπερίσα.

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε τέσσερις κάδους απορριμμάτων και τους έστρεψαν προς αστυνομικούς κοντά στο υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με αναφορές από το σημείο, οι διαδηλωτές πέταξαν επίσης πέτρες σε αστυνομικούς της Κρατικής Αστυνομίας, οι οποίοι απάντησαν με αύρες νερού και δακρυγόνα.

Η κατάσταση σηματοδοτεί μια περαιτέρω κλιμάκωση των διαδηλώσεων στα Τίρανα, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας προσπαθούν να περιορίσουν τις συγκρούσεις και να αποκαταστήσουν τη δημόσια τάξη.

Νωρίτερα είχαν προσυγκέντρωση έξω από τα γραφεία του αντιπολιτευόμενου κόμματος, «Δημοκρατικό κόμμα». Ο Μπερίσα απηύθυνε έκκληση για συμμετοχή στην κινητοποίηση προς όσους αισθάνονται ότι με αυτή την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία εγγύηση για μια φυσιολογική ζωή.

Ο ίδιος δεν ακολούθησε τους διαδηλωτές, ωστόσο στην κεφαλή της πορείας βρέθηκαν βουλευτές του κόμματος του.

Παράλληλα, επαγγελματικοί φορείς καλούσαν σε συγκέντρωση στο υπουργείο Παιδείας ενώ ξεχωριστή συγκέντρωση είχαν και οι μαθητές.

Ράμα: Νέο «τραπέζι» διαλόγου έξω από το γραφείο του

Την ίδια ώρα, ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, δήλωνε πως «η ειρηνική διαμαρτυρία είναι μια δημοκρατική αξία και μια πολιτική πρόκληση που μεγιστοποιείται με τον διάλογο και τον προβληματισμό», ενώ διαμήνυε για μια ακόμη φορά ότι η βία κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας αποτελεί εγκληματική πρόκληση κατά του Κράτους, του Νόμου και της Δημόσιας Ασφάλειας, η οποία ούτε είναι ανεκτή ούτε δικαιολογημένη.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός επιχείρησε για πέμπτη φορά να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τους διαδηλωτές, απευθύνοντας νέα πρόσκληση για διάλογο. Μάλιστα, τοποθέτησε τραπέζι από σκυρόδεμα έξω από το γραφείο του, σε μια συμβολική κίνηση με την οποία επιχείρησε να δείξει ότι είναι διαθέσιμος για συζήτηση.

Albania Protests

Ωστόσο, η πρωτοβουλία δεν βρήκε θετική ανταπόκριση. Αντίθετα, ορισμένοι από τους πρώτους διαδηλωτές κάθισαν στο τραπέζι, θέλοντας να στείλουν το μήνυμα ότι δεν πείθονται από τις κινήσεις της κυβέρνησης και ότι θα συνεχίσουν να διεκδικούν την αποχώρηση του πρωθυπουργού. Στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στα μαξιλάρια που είχαν τοποθετηθεί συμβολικά για να καθίσουν οι μαθητές.

Η αστυνομική παρουσία είναι έντονη στην αλβανική πρωτεύουσα, ωστόσο μπλόκα έχουν στηθεί και στην εθνική οδό που συνδέει τα Τίρανα με τον βορρά και τη συνοριακή διάβαση προς τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι θα μετακινηθούν προς τα Τίρανα πολλοί Αλβανοί όπου ζουν εκεί για να υποστηρίξουν τις διαμαρτυρίες των φοιτητών. Οι έλεγχοι σε όλα τα αυτοκίνητα που κινούνται είναι εκτεταμένοι, το ίδιο όμως συμβαίνει και σε άλλες εθνικές οδούς της Αλβανίας καθώς πολίτες από την περιοχή της Αυλώνας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα Μπερίσα, κατευθύνονται προς την πρωτεύουσα.

Albania Protests

Τρία καλέσματα, ξεχωριστές συγκεντρώσεις

Τα καλέσματα ήταν τρία. Ορισμένοι επαγγελματικοί φορείς πέρασαν πρώτα για λίγο από το πρωθυπουργικό γραφείο και στη συνέχεια πήγαν στο υπουργείο Παιδείας, για να περιμένουν τους φοιτητές που συγκεντρώθηκαν στις 15:00 ώρα Ελλάδας. Το τρίτο κάλεσμα ήταν του Δημοκρατικού Κόμματος, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπό τον Σαλί Μπερίσα, που κάλεσε σε συγκέντρωση έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης διαδηλώνει ήρεμα, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από τους φοιτητές, οι οποίοι δεν θέλουν καμία εμπλοκή με κόμματα. Στα φυλλάδια που μοιράζουν στον κόσμο, οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι πρέπει να φύγουν και οι δύο ηγέτες, τόσο της κυβέρνησης όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί που τελειώνει η πορεία των φοιτητών, ξεκινά το συλλαλητήριο των επαγγελματιών και των φορέων που πρόσκεινται στο κόμμα Μπερίσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Εσωτερικών, οι αστυνομικές δυνάμεις αναμένεται να ξεπεράσουν τους 2.500 αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί αυτοί λαμβάνουν ήδη το επίδομα περίπου 2.800 ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για όσους βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των επεισοδίων στα Τίρανα.

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