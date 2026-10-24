Γαλλία: Σφοδρές συγκρούσεις στο Παρίσι μετά τη μαζική διαδήλωση - Επεισόδια και σε άλλες πόλεις

Snapshot Σοβαρά επεισόδια ξσπασαν Παρίσι μετά μαζική διαδήλωση, με χρήση δακρυγόνων εκτοξευρων νερού από την αστυνομία.

Περίπου 110.000 έως 250.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στο Παρίσι, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι αριθμοί κυμαίνονται από 410.000 έως 800.000.

Οι κινητοποιήσεις επικεντρώνονται σε προβλήματα δημόσιας εκπαίδευσης, μισθούς, συντάξεις και το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Επεισόδια καταγράφηκαν και σε άλλες πόλεις όπως Λυών, Μπορντό, Γκρενόμπλ και Μασσαλία, με συνολικά 135 συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο.

Οι διοργανωτές έχουν ανακοινώσει νέες κινητοποιήσεις για τις 31 Οκτωβρίου, συνεχίζοντας την πίεση προς την κυβέρνηση. Snapshot powered by AI

Σε πεδίο συγκρούσεων μετατράπηκαν δρόμοι του Παρισιού το απόγευμα του Σαββάτου (24/10), όταν ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε ομάδες διαδηλωτών και αστυνομικές δυνάμεις, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της μαζικής κινητοποίησης στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού, ενώ η ένταση επεκτάθηκε και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας.

Τα επεισόδια επικεντρώθηκαν στην περιοχή της Πορτ ντε Βενσέν, στο νοτιοανατολικό Παρίσι, όπου κατέληξε η πορεία. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, περισσότερα από 500 άτομα συμμετείχαν στις συγκρούσεις, εκτοξεύοντας αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

Η ένταση κλιμακώθηκε περίπου στις 17:30, τοπική ώρα, όταν ομάδες ατόμων επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα και νερό υπό πίεση, επιχειρώντας να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους.

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Μαζική κινητοποίηση με εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές

Σύμφωνα με τα στοιχεία των γαλλικών αρχών, περίπου 110.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση στο Παρίσι, ενώ οι διοργανωτές ανέβασαν τον αριθμό στις 250.000.

Σε εθνικό επίπεδο, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 410.000 διαδηλωτές, με το συνδικάτο CGT να υπολογίζει τη συμμετοχή σε σχεδόν 800.000 ανθρώπους.

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται τα προβλήματα στη δημόσια εκπαίδευση, οι ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, οι μισθοί, οι συντάξεις και η αύξηση του κόστους ζωής.

Μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι και συνδικάτα ζητούν περισσότερες προσλήψεις εκπαιδευτικών, βελτίωση των σχολικών υποδομών, ενίσχυση της φοιτητικής στέγασης και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

🚨 Ca part en combats de rue entre groupes d’extreme droite et manifestants à Nice #Nice #24octobre https://t.co/7TQ5PVXw2M — ICI Azur (@iciazur) October 24, 2026

Επεισόδια και σε άλλες γαλλικές πόλεις

Η ένταση δεν περιορίστηκε στο Παρίσι, καθώς συγκρούσεις καταγράφηκαν στη Λυών, στο Μπορντό και στη Γκρενόμπλ, ενώ αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων και σε άλλες περιοχές.

BREAKING: Riots have broken out in Marseille. The riot police have been forced to retreat. https://t.co/mUaVqCvrtE — Visegrád 24 (@visegrad24) October 24, 2026

Στη Μασσαλία, ομάδες νεαρών επιχείρησαν να αποκλείσουν δρόμους με μεταλλικά πλέγματα, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και εκτόξευσαν πέτρες και μπουκάλια προς τους αστυνομικούς. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν μέχρι τις βραδινές ώρες.

Οι γαλλικές αρχές είχαν αναπτύξει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις σε ολόκληρη τη χώρα, με περίπου 70.000 στελέχη να συμμετέχουν στα μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο έφτασαν τις 135, ενώ στο Παρίσι καταγράφηκαν δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις.

Οι διοργανωτές έχουν ήδη προαναγγείλει νέες κινητοποιήσεις για τις 31 Οκτωβρίου, διατηρώντας την πίεση προς τη γαλλική κυβέρνηση.

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