Επεισόδια και λεηλασίες στη Βαρκελώνη: Περισσότερες από 100 συλλήψεις, ανάμεσά τους ανήλικοι

Snapshot Περισσότερες από 100 συλλήψεις έγιναν στη Βαρκελώνη μετά από εκτεταμένα επεισόδια και λεηλασίες, με περίπου το 25% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι.

Οι ταραχές ξεκίνησαν από συγκέντρωση 600 νέων που προκλήθηκαν μέσω κοινωνικών δικτύων και επεκτάθηκαν σε κεντρικές περιοχές της πόλης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε καταστήματα και δημόσια περιουσία.

Ο δήμαρχος και η υπουργός Εσωτερικών προειδοποίησαν για αυστηρές συνέπειες και ενδεχόμενες νέες συλλήψεις, απορρίπτοντας οποιαδήποτε σύνδεση των επεισοδίων με την ειρηνική διαμαρτυρία για τη στεγαστική κρίση.

Καταγράφηκαν 33 μικρές εστίες φωτιάς, λεηλασίες 14 επιχειρήσεων και ζημιές σε αστικό εξοπλισμό, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Η αστυνομική παρουσία ενισχύθηκε σημαντικά και η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των δραστών και την απόδοση ευθυνών, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης των κηδεμόνων των ανηλίκων. Snapshot powered by AI

Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Βαρκελώνης, όπου εκατοντάδες νέοι προκάλεσαν φθορές σε καταστήματα, έσπασαν βιτρίνες, κατέστρεψαν ποδήλατα και μοτοσικλέτες, ενώ λεηλάτησαν 14 επιχειρήσεις.

Η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις, με περίπου το 25% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Η καταλανική αστυνομία, και η Δημοτική Αστυνομία της Βαρκελώνης ανέπτυξαν περισσότερους από 220 αστυνομικούς, επιχειρώντας να περιορίσουν τα επεισόδια. Ομάδες νεαρών, πολλοί από τους οποίους φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο έπειτα από κάλεσμα μέσω των κοινωνικών δικτύων, χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημη γνωστοποίηση διαδήλωσης.

Protesters in Barcelona, Spain looted shops and set fire to street furniture around the city’s central Plaza de Catalunya in an anti-establishment rally on Saturday. Europe is facing a wave of public anger, with demonstrators protesting over housing and living costs across the continent, including in France, Albania, Belgium and Italy. — CBS News (@CBSNews) October 25, 2026

Τα επεισόδια επεκτάθηκαν στην πλατεία Καταλονίας, στη λεωφόρο Λα Ράμπλα, στην οδό Πορτάλ ντε λ' Άνχελ και στους γύρω δρόμους. Πολλά καταστήματα και εστιατόρια κατέβασαν ρολά, φοβούμενα λεηλασίες και καταστροφές. Ο δήμος έλαβε έκτακτα μέτρα για την προστασία της περιοχής, ενισχύοντας την αστυνομική παρουσία από την πλατεία Ουρκινάονα έως την πλατεία Πανεπιστημίου.

Ο πρόεδρος της καταλανικής κυβέρνησης, Σαλβαδόρ Ίγια, καταδίκασε τα επεισόδια, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει θέση στην Καταλονία. «Η διαμαρτυρία είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Η επίθεση, ο εκφοβισμός και οι καταστροφές δεν είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περισσότερες από 100 συλλήψεις – «Δεν θα μείνει κανείς ατιμώρητος»

Ο δήμαρχος της Βαρκελώνης, Ζάουμε Κολμπόνι, συναντήθηκε το βράδυ με την υπουργό Εσωτερικών της Καταλονίας, Νουρία Παρλόν, και προειδοποίησε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους.

«Δεν θα επιτρέψουμε όσα συνέβησαν να μείνουν ατιμώρητα. Θα υπάρξουν συνέπειες τόσο για τους ενήλικες όσο και για όσους έχουν την ευθύνη των ανηλίκων. Δεν θα επιτρέψουμε να καταστρέφεται η πόλη», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις 23:20.

🇪🇸 | URGENTE: Centro de Barcelona, España: https://t.co/NTTFotGbSR — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 24, 2026

Τόσο ο δήμαρχος όσο και η υπουργός Εσωτερικών δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν νέες συλλήψεις, καθώς η κατάσταση παρέμενε ρευστή. Ο Κολμπόνι υπογράμμισε ότι η συγκέντρωση δεν είχε σαφή στόχο και απέρριψε οποιαδήποτε σύνδεσή της με τη διαμαρτυρία για τη στεγαστική κρίση, που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και τρεις εβδομάδες στην πλατεία Καταλονίας.

«Δεν επρόκειτο για διεκδίκηση κάποιου δικαιώματος. Ήταν απλώς πράξεις βίας και βανδαλισμού», δήλωσε.

Από την πλευρά της, η Παρλόν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο τα επεισόδια να επηρεάστηκαν από αντίστοιχες κινητοποιήσεις στο Παρίσι, κάνοντας λόγο για φαινόμενο που εξαπλώνεται από πόλη σε πόλη.

Λεηλασίες, πυρκαγιές και καταστροφές σε καταστήματα

Σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικών, τα επεισόδια ξεκίνησαν περίπου στις 18:00, όταν στο κέντρο της πόλης συγκεντρώθηκαν έως και 600 νέοι. Μικρές ομάδες επιτέθηκαν σε καταστήματα και στο δημόσιο αστικό εξοπλισμό, ενώ συνολικά 14 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές ή λεηλατήθηκαν.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών, κοσμηματοπωλεία και ανθοπωλεία. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι νεαροί επιχείρησαν να εισβάλουν σε καταστήματα, ενώ όταν δεν τα κατάφερναν χτυπούσαν με δύναμη τα κατεβασμένα ρολά.

Στην περιοχή της Ράμπλα ντε Καταλούνια, κοντά στην πλατεία Καταλονίας, ομάδες νεαρών έστησαν οδόφραγμα χρησιμοποιώντας διάφορα αντικείμενα, ανάμεσά τους μοτοσικλέτες και ποδήλατα, και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για να κατασβέσουν τις φλόγες.

Σύμφωνα με την Παρλόν, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων εκδηλώθηκαν συνολικά 33 μικρές εστίες φωτιάς. Κάδοι απορριμμάτων πυρπολήθηκαν, στάσεις λεωφορείων υπέστησαν ζημιές, ενώ νεαροί επιχείρησαν ακόμη και να ξεριζώσουν ένα δέντρο. Ζημιές καταγράφηκαν και σε πάγκους ανθοπωλών, καθώς και σε τζαμαρίες καταστημάτων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ομάδες ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα έβαζαν φωτιές σε κάδους, κατέστρεφαν δημόσια περιουσία και πετούσαν πέτρες εναντίον αστυνομικών. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Κλειστά καταστήματα και διακοπή στάσεων στα μέσα μεταφοράς

Η ένταση των επεισοδίων αιφνιδίασε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ανέμεναν περιστατικά μικρότερης σοβαρότητας.

Barcelona doesn't sleep, shop windows smashed, stores looted, street on fire. The apocalypse has arrived in Spain too. https://t.co/eH3JSbXhUW — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 25, 2026

Την ώρα που το κέντρο της Βαρκελώνης ήταν γεμάτο με κατοίκους και τουρίστες που έκαναν τις αγορές τους, οι συγκρούσεις εξαπλώθηκαν σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους. Το πολυκατάστημα El Corte Inglés στην πλατεία Καταλονίας έκλεισε τις εισόδους του, ενώ πελάτες παρέμειναν προσωρινά στο εσωτερικό του.

Οι νεαροί πέταξαν κάδους προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κινούνταν γύρω από την πλατεία με αναμμένες σειρήνες, επιχειρώντας να αποτρέψουν περαιτέρω καταστροφές. Παράλληλα, έσπασαν στέγαστρα στάσεων και προκάλεσαν ζημιές σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών και τουλάχιστον ένα κοσμηματοπωλείο.

Για λόγους ασφαλείας, έκλεισαν οι προσβάσεις στον σταθμό της πλατείας Καταλονίας, ενώ οι συρμοί του μετρό και των προαστιακών σιδηροδρόμων συνέχισαν να κινούνται χωρίς να πραγματοποιούν στάση στον συγκεκριμένο σταθμό.

Αργότερα το βράδυ, νέα περιστατικά καταγράφηκαν στην οδό Μπαλμές, στη συμβολή της με τη Ρόντα Πανεπισιτάτ, όπου κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών είχε λεηλατηθεί επανειλημμένα. Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την είσοδό του, ενώ αστυνομικοί με πολιτικά συνέλαβαν δύο νεαρούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ένας επιχείρησε να τους επιτεθεί.

Η κινητοποίηση μέσω των κοινωνικών δικτύων και η διαμαρτυρία για τη στέγαση

Οι συμμετέχοντες είχαν ανταποκριθεί σε καλέσματα που κυκλοφόρησαν σε διαδικτυακές συνομιλίες με εκατοντάδες μέλη, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος διοργανωτής ή σαφές πλαίσιο αιτημάτων. Ο δήμαρχος της πόλης συνέδεσε τη μορφή της κινητοποίησης με αντίστοιχες συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Τα επεισόδια ξέσπασαν δίπλα στην πλατεία Καταλονίας, όπου εδώ και τρεις εβδομάδες πραγματοποιείται ειρηνική διαμαρτυρία για τη στεγαστική κρίση. Ορισμένοι από τους νεαρούς επιχείρησαν να προσεγγίσουν τον χώρο της κατασκήνωσης, αλλά οι συμμετέχοντες δεν τους επέτρεψαν να εισέλθουν.

«Δεν θέλουμε να μετατρέψουμε σε βίαιη μια διαμαρτυρία που οργανώνουμε εδώ και εβδομάδες με ειρηνικό τρόπο», δήλωσε η Κιάρα Μονρόι, εκπρόσωπος της κινητοποίησης για τη στέγαση.

Llego a #Barcelona y lío monumental en #PlazaCataluña , miles de encapuchados entre policía, turistas y gente asustada https://t.co/9QKPJ5PlPm — PGG (@PilarGGranja) October 24, 2026

Οι διοργανωτές επιχείρησαν έτσι να διαχωρίσουν τη δική τους δράση από τα επεισόδια, υπογραμμίζοντας ότι η κινητοποίησή τους έχει διαφορετικό χαρακτήρα και στόχο.

Η κατάσταση παρέμενε τεταμένη αργά το βράδυ

Παρότι η καταλανική κυβέρνηση και ο δήμος εκτιμούσαν ότι η ένταση υποχωρούσε, η κατάσταση στο κέντρο της Βαρκελώνης παρέμενε δύσκολη. Ελικόπτερο της αστυνομίας συνέχιζε να πετά πάνω από την πόλη, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις παρέμεναν στους δρόμους.

Η υπουργός Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι οι αρχές εξετάζουν τα περιστατικά και δεν απέκλεισε νέες συλλήψεις. Η αστυνομική έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί στην ταυτοποίηση όσων συμμετείχαν στις λεηλασίες και στις επιθέσεις κατά αστυνομικών και δημόσιας περιουσίας.

Οι αρχές έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα αναζητηθούν ευθύνες για τις καταστροφές, ενώ η υπόθεση των ανήλικων συλληφθέντων αναμένεται να εξεταστεί και ως προς την ευθύνη των κηδεμόνων τους, όπως προειδοποίησε ο δήμαρχος της πόλης.

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