Πέθανε ο ηθοποιός Στέισι Κιτς σε ηλικία 85 ετών – Ο θρυλικός «Μάικ Χάμερ» της τηλεόρασης

Ο Αμερικανός ηθοποιός, με πορεία επτά δεκαετιών στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, έφυγε από τη ζωή έπειτα από μακροχρόνια μάχη με καρδιολογικά προβλήματα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πέθανε ο ηθοποιός Στέισι Κιτς σε ηλικία 85 ετών – Ο θρυλικός «Μάικ Χάμερ» της τηλεόρασης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Αμερικανός ηθοποιός Στέισι Κιτς πέθανε σε ηλικία 85 ετών από καρδιακή ανεπάρκεια μετά από μακροχρόνια μάχη με καρδιολογικά προβλήματα.
  • Ήταν γνωστός κυρίως για τον ρόλο του ιδιωτικού ντετέκτιβ Μάικ Χάμερ στην τηλεοπτική σειρά των δεκαετιών 1980 και 1990.
  • Είχε μακρά καριέρα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με σημαντικούς ρόλους σε σαιξπηρικά έργα και ταινίες όπως American History X και The Bourne Legacy.
  • Τιμήθηκε το 2019 με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ για τη συνολική του προσφορά στην υποκριτική.
  • Ήταν παντρεμένος με τη Μαλγκόσια Τομάσι Κιτς και είχε δύο παιδιά.
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Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Στέισι Κιτς (Stacy Keach), γνωστός κυρίως για τον ρόλο του σκληροτράχηλου ιδιωτικού ντετέκτιβ Μάικ Χάμερ στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά, αλλά και για τη μακρά παρουσία του στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (10/11), στο σπίτι του στη Μαγδαλένκα της Πολωνίας, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, Μαλγκόσια Τομάσι Κιτς. Σύμφωνα με την οικογένειά του, αντιμετώπιζε επί χρόνια σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα, ενώ ο θάνατός του επήλθε έπειτα από καρδιακή ανεπάρκεια.

«Έπειτα από μια μακρά και δύσκολη μάχη με σοβαρή καρδιακή πάθηση, ο Στέισι έφυγε ήρεμα από τη ζωή», ανέφερε η σύζυγός του, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε την ασθένειά του με θάρρος και αξιοπρέπεια.

Από τον Σαίξπηρ στον Μάικ Χάμερ

Γεννημένος στις 2 Ιουνίου 1941 στη Σαβάνα της Τζόρτζια, ο Κιτς σπούδασε υποκριτική στο Πανεπιστήμιο Γέιλ και ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο τη δεκαετία του 1960. Διακρίθηκε σε σαιξπηρικούς ρόλους, ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων τον Άμλετ, τον Μάκβεθ και τον Βασιλιά Ληρ, ενώ απέσπασε υποψηφιότητα για βραβείο Tony.

Στη μεγάλη οθόνη συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες, συμμετέχοντας σε ταινίες όπως Fat City (1972), American History X (1998), The Bourne Legacy (2012) και Nebraska (2013).

Ωστόσο, η μεγαλύτερη τηλεοπτική του επιτυχία ήρθε με τον ρόλο του Μάικ Χάμερ, του διάσημου ντετέκτιβ των μυθιστορημάτων του Μίκι Σπιλέιν, τον οποίο ενσάρκωσε σε σειρές και τηλεταινίες τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Το νεότερο τηλεοπτικό κοινό τον γνώρισε επίσης μέσα από τις σειρές Prison Break, Blue Bloods και The Blacklist, ενώ συνέχισε να εργάζεται μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Μία από τις τελευταίες κινηματογραφικές εμφανίσεις του ήταν στην ταινία Jay Kelly του Νόα Μπάουμπαχ, το 2025.

Για τη συνολική προσφορά του στην υποκριτική τιμήθηκε το 2019 με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Matt LeBlanc, Stacy Keach, Malgosia Tomassi Keach

Ο Στέισι Κιτς είχε αποκτήσει με τη σύζυγό του δύο παιδιά.

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