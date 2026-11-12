Πέθανε ο στιχουργός των μεγάλων επιτυχιών, Λάκης Τεάζης - Οι συνεργασίες του

Ο Λάκης Τεάζης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Πέθανε ο στιχουργός των μεγάλων επιτυχιών, Λάκης Τεάζης - Οι συνεργασίες του
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  • Ο Λάκης Τεάζης πέθανε σε ηλικία 86 ετών, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στη μουσική, ποίηση και θέατρο της Ελλάδας.
  • Σπούδασε φιλοσοφία και δραματική σχολή, ξεκίνησε καριέρα ως ηθοποιός και συμμετείχε σε γνωστές ελληνικές ταινίες των δεκαετιών του '60 και '70.
  • Ξεχώρισε ως στιχουργός από τη δεκαετία του 1960, συνεργαζόμενος με κορυφαίους συνθέτες και ερμηνευτές, όπως ο Δημήτρης Μητροπάνος και η Τάνια Τσανακλίδου.
  • Εκτός από στιχουργός, είχε πλούσιο ποιητικό έργο και ασχολήθηκε με μεταφράσεις ποιημάτων σε πολλές γλώσσες.
  • Ζούσε στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και μαζί με τη σύζυγό του δημιούργησαν μουσικό χώρο που φιλοξένησε σημαντικές μορφές της ελληνικής μουσικής σκηνής.
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Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Λάκη Τεάζη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη στον χώρο της ελληνικής μουσικής, της ποίησης και του θεάτρου.

Ποιος ήταν ο Λάκης Τεάζης

Ο Λάκης Τεάζης, γεννημένος στις 16 Οκτωβρίου 1940, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, ενώ παράλληλα φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Καρόλου Κουν. Ξεκίνησε την πορεία του ως ηθοποιός, συμμετέχοντας σε σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, μεταξύ άλλων στο πλευρό του Αλέκου Αλεξανδράκη, καθώς και σε γνωστές ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες των δεκαετιών του '60 και του '70, όπως «Οι γενναίοι του Βορρά», «Ο παιχνιδιάρης» και «Ζητείται επειγόντως γαμπρός».

Στη δισκογραφία μπήκε τη δεκαετία του 1960 και γρήγορα ξεχώρισε για το στιχουργικό του ταλέντο. Τα τραγούδια του μελοποιήθηκαν από κορυφαίους συνθέτες, όπως ο Σταύρος Κουγιουμτζής, ο Γιάννης Σπανός, ο Σπύρος Παπαβασιλείου, ο Χρήστος Γκάρτζος και ο Νίκος Λαβράνος.

Οι συνεργασίες του

Αξίζει να σημειωθεί ότι τους στίχους του ερμήνευσαν μερικές από τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, με κορυφαία τη μακρόχρονη και ιδιαίτερα επιτυχημένη συνεργασία του με τον Δημήτρη Μητροπάνο (όπως στον εμβληματικό δίσκο «Το Δικό Μας Τραγούδι» και σε αγαπημένα κομμάτια όπως το «Παράπονό μου» και το «Τι τραγούδι να σου γράψω»).

Τραγούδια του είπαν επίσης η Τάνια Τσανακλίδου, ο Γιώργος Νταλάρας, η Χάρις Αλεξίου, η Δούκισσα, η Βίκυ Μοσχολιού, ο Αντώνης Καλογιάννης κ.α., καθώς και η σύζυγός του, η γνωστή ερμηνεύτρια δημοτικών τραγουδιών Ξανθίππη Καραθανάση. Πέρα από τη στιχουργική, ο Λάκης Τεάζης διέθετε πλούσιο ποιητικό έργο, ενώ ασχολήθηκε συστηματικά με μεταφράσεις ποιημάτων και στίχων σε πολλές ξένες γλώσσες.

Ζούσε στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής από όπου κατάγεται η σύζυγός του και μαζί είχαν φτιάξει στο παρελθόν έναν θρυλικό μουσικό χώρο όπου ερμήνευε η Ξανθίππη Καραθανάση, ενώ είχαν περάσει από αυτόν θρυλικές μορφές της ελληνικής μουσικής σκηνής όπως ο Αντώνης Καλογιάννης, ο Νίκος Ξανθόπουλος κ.α.

Μέσα από τους στίχους και τις συνεργασίες του με σημαντικούς δημιουργούς και ερμηνευτές, ο Λάκης Τεάζης συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός κομματιού της ελληνικής μουσικής διαδρομής, αφήνοντας πίσω του τραγούδια που συνδέθηκαν με τις φωνές και τις ερμηνείες μιας ολόκληρης εποχής.

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