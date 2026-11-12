Κλήρωση Τζόκερ 12/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ
Δείτε τα αποτελέσματα της αποψινής κλήρωσης
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- Στις 12 Νοεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ με έπαθλο τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
- Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν 21, 25, 34, 35, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 14.
- Οι κληρώσεις του Τζόκερ γίνονται τρεις φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 21, 25, 34, 35, 42 και Τζόκερ το 14.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
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