Κλήρωση Τζόκερ 12/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

Snapshot Στις 12 Νοεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ με έπαθλο τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν 21, 25, 34, 35, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 14.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ γίνονται τρεις φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00. Snapshot powered by AI

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 21, 25, 34, 35, 42 και Τζόκερ το 14.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.