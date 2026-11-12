Κλήρωση Τζόκερ 12/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

Δείτε τα αποτελέσματα της αποψινής κλήρωσης   

Newsroom

Κλήρωση Τζόκερ 12/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις 12 Νοεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ με έπαθλο τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
  • Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν 21, 25, 34, 35, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 14.
  • Οι κληρώσεις του Τζόκερ γίνονται τρεις φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Snapshot powered by AI

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 21, 25, 34, 35, 42 και Τζόκερ το 14.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Λυράρης έπαιξε λύρα πάνω στη σκεπή εκκλησίας

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Στα Νέα Μουδανιά το τελευταίο αντίο στον στιχουργό Λάκη Τεάζη

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: «Αρπάχτηκαν» στον αέρα Χατζής - Σκουρλέτης - «Δεν θα ξανάρθεις εδώ»

23:09LIFESTYLE

Πάτρικ Στιούαρτ: Η συγκινητική εξομολόγηση της συζύγου του δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό του - «Η καρδιά μου χρειάστηκε να μεγαλώσει για να χωρέσει την αγάπη μου»

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη γαμπρός λίγες ώρες πριν από τον γάμο

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με τραυματία στη Σητεία: Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο – Κινητοποίηση ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Ατύχημα για την Άλανις Μορισέτ: Τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στο μικρόφωνο και σωριάστηκε στη σκηνή - Βίντεο

22:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο στιχουργός των μεγάλων επιτυχιών, Λάκης Τεάζης - Οι συνεργασίες του

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Τρίτη εξωσυζυγική σχέση αποκαλύπεται λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Χουάνγκ από τη Nvidia

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πατίνια σε εγκαταλελειμμένο ισόγειο – Δύο τραυματίες

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 12/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Κολοκοτρώνη: «Υπάρχει κίνδυνος ολικής κατάρρευσης του κτιρίου», λέει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Όνειρο ζωής που κατέληξε σε τραγωδία: 58χρονη πέθανε σε ταξίδι στις Μαλδίβες για την 30η επέτειο γάμου της

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα ψώρας στις φυλακές της Κασσαβέτειας - Σε απομόνωση δεκάδες ανήλικοι κρατούμενοι

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός με διαμέρισμα $1,1 εκατ. ο άνδρας που έσπειρε τον θάνατο στη Ουάσινγκτον - Σκότωσε τον διαχειριστή της πολυκατοικίας του λόγω διαμάχης για μούχλα στο κτίριο

21:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ψηφιακό «κραχ» στο Microsoft 365 μετά από σερί κυβερνοεπιθέσεων στο Outlook

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Αγρίνιο: 27χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Λωρίδα της Γάζας: Νεκρό βρέφος 9 μηνών από υποθερμία σε καταυλισμό εκτοπισμένων Παλαιστίνιων

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινητική επανένωση: Η έκπληξη πατέρα στην κόρη του έπειτα από 9μηνη στρατιωτική αποστολή - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:44ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Θεσσαλονίκης: «Ο διάολος χωρίς πρόσωπο, μεταμορφωμένο» - Ξεσπά ο πρώην σύζυγος της γυναίκας «αράχνης»

21:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ψηφιακό «κραχ» στο Microsoft 365 μετά από σερί κυβερνοεπιθέσεων στο Outlook

09:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λασποβροχές και 26άρια τις επόμενες ώρες - Πότε θα έρθει νέο ψυχρο μέτωπο

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός με διαμέρισμα $1,1 εκατ. ο άνδρας που έσπειρε τον θάνατο στη Ουάσινγκτον - Σκότωσε τον διαχειριστή της πολυκατοικίας του λόγω διαμάχης για μούχλα στο κτίριο

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Τρίτη εξωσυζυγική σχέση αποκαλύπεται λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Χουάνγκ από τη Nvidia

22:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο στιχουργός των μεγάλων επιτυχιών, Λάκης Τεάζης - Οι συνεργασίες του

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Κολοκοτρώνη: «Υπάρχει κίνδυνος ολικής κατάρρευσης του κτιρίου», λέει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων

20:26ΚΟΣΜΟΣ

«Μπράβο Specialist»: Ο Χέγκσεθ απένειμε παράσημο στον στρατιώτη που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη - Δείτε φωτογραφίες

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη γαμπρός λίγες ώρες πριν από τον γάμο

18:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μαρία Καρρά: Νέα δικαστική δικαίωση για την κληρονομιά Τράγκα στο Μονακό - Τι αποφάσισε το Εφετείο

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Πακέτο επιβίωσης: Τι πρέπει να περιέχει - Οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: «Αρπάχτηκαν» στον αέρα Χατζής - Σκουρλέτης - «Δεν θα ξανάρθεις εδώ»

15:22ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα μέσω ασυρμάτου στο «Abeille Marengo» μόλις εισήλθε σε διεθνή ύδατα - Άμεση απάντηση από την φρεγάτα «Λήμνος»

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Αγρίνιο: 27χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

17:27WHAT THE FACT

«Δεν θέλω να πεθάνω παρθένος»: 59χρονος παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια αποκάλυψε ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική ζωή

16:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Φως στο μυστήριο του ραδιοσήματος που αναβοσβήνει κάθε 8 λεπτά

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με σχολικό στη Λάρισα: Διασωληνώθηκε το παιδάκι 2,5 ετών– Με συντριπτικά κατάγματα ο πατέρας

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Φονική καραμπόλα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Τουλάχιστον 14 νεκροί και 30 τραυματίες - Δείτε βίντεο

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες: Από το cheerleading και το τσιδαόμπα μέχρι τον αλεξιπτωτισμό και την αγωνιστική αλιεία - Τα άγνωστα αθλήματα που υπό προϋποθέσεις δίνουν μόρια

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις κλιμακωτές προσαυξήσεις από 25% έως 100%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ