ΑΣΕΠ 5Κ/2026 : Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 51 θέσεις στο Δημόσιο (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ)

Η 5Κ/2026 αφορά την πλήρωση 51 θέσεων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ
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  • Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης ΑΣΕΠ 5Κ/2026 για την πλήρωση 51 θέσεων μόνιμου ή αορίστου χρόνου προσωπικού σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του δημοσίου.
  • Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με αριθμό μητρώου και οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών σημειώνονται με ένδειξη «ΝΑΙ» στους πίνακες διοριστέων.
  • Οι ενστάσεις για τα προσωρινά αποτελέσματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ από 14 έως 23 Νοεμβρίου 2026.
  • Υποβλήθηκαν συνολικά 1.138 αιτήσεις για τις 51 θέσεις που καλύπτουν ειδικότητες πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Οι θέσεις κατανέμονται σε διάφορους φορείς όπως Ιερά Μητρόπολη, Εθνικό Τυπογραφείο και οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων σε όλη την Ελλάδα.
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Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2026 (Φ.Ε.Κ. 32/19.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. και 33/26.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορoύν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4765/2021 (Α΄6).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Κάντε "κλικ" στους συνδέσμους που ακολουθούν και δείτε:

Συνεχίζονται οι ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Τα στατιστικά στοιχεία της 5Κ/2026

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 32/19.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. και 33/26.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 1.138 αιτήσεις.

Οι ειδικότητες της 5Κ/2026

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 16 θέσεις

Κωδ. Θέσης

Κλάδος - Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα (ΠΕ)

Συνολικές θέσεις

501

ΠΕ Γεωπόνων

Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)

Σερρών (Δ. Νέας Ζίχνης)

1

502

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας

Αιτωλοακαρνανίας

1

503

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας

Αιτωλοακαρνανίας

1

504

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος

Βοιωτίας

1

505

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος Και Σουφλίου

Έβρου

1

506

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης Και Αρκαδίας

Ηρακλείου (Δ. Γόρτυνας)

1

507

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων

Καρδίτσας

1

508

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

509

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

2

510

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

511

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

512

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης Και Περιθεωρίου

Ξάνθης

2

513

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς

Πειραιώς

1

514

ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ή Μηχανολόγου Μηχανικού)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - 11 θέσεις

Κωδ. Θέσης

Κλάδος - Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα (ΠΕ)

Συνολικές θέσεις

601

ΤΕ Γραφικών Τεχνών

Εθνικό Τυπογραφείο

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

3

602

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς

Καστοριάς

1

603

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

604

ΤΕ Μηχανικού Έργων Υποδομής Ή Μηχανολόγου Ή Ηλεκτρολόγου (ΤΕ Ηλεκτρολόγος)

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χαλκηδόνας

Θεσσαλονίκης

1

605

ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

606

ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ)

Έβρου

1

607

ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

608

ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικού Μηχανικού)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

609

ΤΕ Πληροφορικής (Software-Hardware)

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - 24 θέσεις

Κωδ. Θέσης

Κλάδος - Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα (ΠΕ)

Συνολικές θέσεις

701

ΔΕ Γεωργοτεχνίτη

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βιστρίζας

Φθιώτιδας (Δ. Μακρακώμης)

1

702

ΔΕ Γραφικών Τεχνών

Εθνικό Τυπογραφείο

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

5

703

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης Και Βάρης

Ανατολικής Αττικής

1

704

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων

Καρδίτσας

1

705

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Εθνικό Τυπογραφείο

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

706

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

707

ΔΕ Εισπράκτορα-Βοηθητικού Προσωπικού (Διοίκησης Και Οικονομίας)

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χρυσοσκαλίτισσας

Χανίων

1

708

ΔΕ Ηλεκτρολόγος-Συντηρητής

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βαρυπέτρου

Χανίων

1

709

ΔΕ Ηλεκτρολόγου Α'

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές)

Έβρου

1

710

ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγου)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

2

711

ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτροσυγκολλητών)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

712

ΔΕ Τεχνικών (Τεχνίτη Εργαλειομηχανών/Τορναδόρου)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

713

ΔΕ Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (Μηχανολόγος)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

714

ΔΕ Υδρονομέα-Καταμετρητή-Συντηρητή Υδρομέτρων Και Αρδευτικών Δικτύων

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αγυιάς-Κολυμβαρίου

Χανίων

1

715

ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων

Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος

Βοιωτίας

1

716

ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων

Καρδίτσας

1

717

ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

718

ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων

Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος Και Ιθάκης

Λευκάδας (Ν. Λευκάδα)

1

719

ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (JCB)

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές)

Έβρου

1

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