ΑΣΕΠ 5Κ/2026 : Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 51 θέσεις στο Δημόσιο (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ)

Snapshot Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης ΑΣΕΠ 5Κ/2026 για την πλήρωση 51 θέσεων μόνιμου ή αορίστου χρόνου προσωπικού σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του δημοσίου.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με αριθμό μητρώου και οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών σημειώνονται με ένδειξη «ΝΑΙ» στους πίνακες διοριστέων.

Οι ενστάσεις για τα προσωρινά αποτελέσματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ από 14 έως 23 Νοεμβρίου 2026.

Υποβλήθηκαν συνολικά 1.138 αιτήσεις για τις 51 θέσεις που καλύπτουν ειδικότητες πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι θέσεις κατανέμονται σε διάφορους φορείς όπως Ιερά Μητρόπολη, Εθνικό Τυπογραφείο και οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων σε όλη την Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2026 (Φ.Ε.Κ. 32/19.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. και 33/26.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορoύν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4765/2021 (Α΄6).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

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Συνεχίζονται οι ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Τα στατιστικά στοιχεία της 5Κ/2026

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 32/19.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. και 33/26.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 1.138 αιτήσεις.

Οι ειδικότητες της 5Κ/2026

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 16 θέσεις

Κωδ. Θέσης Κλάδος - Ειδικότητα Φορέας Έδρα (ΠΕ) Συνολικές θέσεις 501 ΠΕ Γεωπόνων Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Σερρών (Δ. Νέας Ζίχνης) 1 502 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας Αιτωλοακαρνανίας 1 503 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας Αιτωλοακαρνανίας 1 504 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος Βοιωτίας 1 505 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος Και Σουφλίου Έβρου 1 506 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης Και Αρκαδίας Ηρακλείου (Δ. Γόρτυνας) 1 507 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων Καρδίτσας 1 508 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1 509 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 2 510 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1 511 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1 512 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης Και Περιθεωρίου Ξάνθης 2 513 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς Πειραιώς 1 514 ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ή Μηχανολόγου Μηχανικού) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - 11 θέσεις

Κωδ. Θέσης Κλάδος - Ειδικότητα Φορέας Έδρα (ΠΕ) Συνολικές θέσεις 601 ΤΕ Γραφικών Τεχνών Εθνικό Τυπογραφείο Κεντρικού Τομέα Αθηνών 3 602 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς Καστοριάς 1 603 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1 604 ΤΕ Μηχανικού Έργων Υποδομής Ή Μηχανολόγου Ή Ηλεκτρολόγου (ΤΕ Ηλεκτρολόγος) Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης 1 605 ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 1 606 ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Έβρου 1 607 ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 1 608 ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικού Μηχανικού) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 1 609 ΤΕ Πληροφορικής (Software-Hardware) Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - 24 θέσεις

Κωδ. Θέσης Κλάδος - Ειδικότητα Φορέας Έδρα (ΠΕ) Συνολικές θέσεις 701 ΔΕ Γεωργοτεχνίτη Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βιστρίζας Φθιώτιδας (Δ. Μακρακώμης) 1 702 ΔΕ Γραφικών Τεχνών Εθνικό Τυπογραφείο Κεντρικού Τομέα Αθηνών 5 703 ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης Και Βάρης Ανατολικής Αττικής 1 704 ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων Καρδίτσας 1 705 ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Εθνικό Τυπογραφείο Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1 706 ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1 707 ΔΕ Εισπράκτορα-Βοηθητικού Προσωπικού (Διοίκησης Και Οικονομίας) Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χρυσοσκαλίτισσας Χανίων 1 708 ΔΕ Ηλεκτρολόγος-Συντηρητής Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βαρυπέτρου Χανίων 1 709 ΔΕ Ηλεκτρολόγου Α' Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές) Έβρου 1 710 ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγου) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 2 711 ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτροσυγκολλητών) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 1 712 ΔΕ Τεχνικών (Τεχνίτη Εργαλειομηχανών/Τορναδόρου) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 1 713 ΔΕ Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (Μηχανολόγος) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 1 714 ΔΕ Υδρονομέα-Καταμετρητή-Συντηρητή Υδρομέτρων Και Αρδευτικών Δικτύων Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αγυιάς-Κολυμβαρίου Χανίων 1 715 ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος Βοιωτίας 1 716 ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων Καρδίτσας 1 717 ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1 718 ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος Και Ιθάκης Λευκάδας (Ν. Λευκάδα) 1 719 ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (JCB) Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές) Έβρου 1

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