ΑΣΕΠ 5Κ/2026 : Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 51 θέσεις στο Δημόσιο (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ)
Η 5Κ/2026 αφορά την πλήρωση 51 θέσεων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου.
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- Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης ΑΣΕΠ 5Κ/2026 για την πλήρωση 51 θέσεων μόνιμου ή αορίστου χρόνου προσωπικού σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του δημοσίου.
- Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με αριθμό μητρώου και οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών σημειώνονται με ένδειξη «ΝΑΙ» στους πίνακες διοριστέων.
- Οι ενστάσεις για τα προσωρινά αποτελέσματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ από 14 έως 23 Νοεμβρίου 2026.
- Υποβλήθηκαν συνολικά 1.138 αιτήσεις για τις 51 θέσεις που καλύπτουν ειδικότητες πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- Οι θέσεις κατανέμονται σε διάφορους φορείς όπως Ιερά Μητρόπολη, Εθνικό Τυπογραφείο και οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων σε όλη την Ελλάδα.
Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2026 (Φ.Ε.Κ. 32/19.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. και 33/26.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορoύν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4765/2021 (Α΄6).
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και
β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.
Κάντε "κλικ" στους συνδέσμους που ακολουθούν και δείτε:
- Αποτελέσματα 5Κ/2026 ΠΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ
- Αποτελέσματα 5Κ/2026 ΤΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ
- Αποτελέσματα 5Κ/2026 ΔΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ
Συνεχίζονται οι ενστάσεις
Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.
Τα στατιστικά στοιχεία της 5Κ/2026
Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 32/19.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. και 33/26.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 1.138 αιτήσεις.
Οι ειδικότητες της 5Κ/2026
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 16 θέσεις
Κωδ. Θέσης
Κλάδος - Ειδικότητα
Φορέας
Έδρα (ΠΕ)
Συνολικές θέσεις
501
ΠΕ Γεωπόνων
Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)
Σερρών (Δ. Νέας Ζίχνης)
1
502
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας
1
503
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας
1
504
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος
Βοιωτίας
1
505
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος Και Σουφλίου
Έβρου
1
506
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης Και Αρκαδίας
Ηρακλείου (Δ. Γόρτυνας)
1
507
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων
Καρδίτσας
1
508
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
509
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
2
510
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
511
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
512
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης Και Περιθεωρίου
Ξάνθης
2
513
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς
Πειραιώς
1
514
ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ή Μηχανολόγου Μηχανικού)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - 11 θέσεις
Κωδ. Θέσης
Κλάδος - Ειδικότητα
Φορέας
Έδρα (ΠΕ)
Συνολικές θέσεις
601
ΤΕ Γραφικών Τεχνών
Εθνικό Τυπογραφείο
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
3
602
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς
Καστοριάς
1
603
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
604
ΤΕ Μηχανικού Έργων Υποδομής Ή Μηχανολόγου Ή Ηλεκτρολόγου (ΤΕ Ηλεκτρολόγος)
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χαλκηδόνας
Θεσσαλονίκης
1
605
ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
606
ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ)
Έβρου
1
607
ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
608
ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικού Μηχανικού)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
609
ΤΕ Πληροφορικής (Software-Hardware)
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - 24 θέσεις
Κωδ. Θέσης
Κλάδος - Ειδικότητα
Φορέας
Έδρα (ΠΕ)
Συνολικές θέσεις
701
ΔΕ Γεωργοτεχνίτη
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βιστρίζας
Φθιώτιδας (Δ. Μακρακώμης)
1
702
ΔΕ Γραφικών Τεχνών
Εθνικό Τυπογραφείο
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
5
703
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης Και Βάρης
Ανατολικής Αττικής
1
704
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων
Καρδίτσας
1
705
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Εθνικό Τυπογραφείο
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
706
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
707
ΔΕ Εισπράκτορα-Βοηθητικού Προσωπικού (Διοίκησης Και Οικονομίας)
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χρυσοσκαλίτισσας
Χανίων
1
708
ΔΕ Ηλεκτρολόγος-Συντηρητής
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βαρυπέτρου
Χανίων
1
709
ΔΕ Ηλεκτρολόγου Α'
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές)
Έβρου
1
710
ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγου)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
2
711
ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτροσυγκολλητών)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
712
ΔΕ Τεχνικών (Τεχνίτη Εργαλειομηχανών/Τορναδόρου)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
713
ΔΕ Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (Μηχανολόγος)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
714
ΔΕ Υδρονομέα-Καταμετρητή-Συντηρητή Υδρομέτρων Και Αρδευτικών Δικτύων
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αγυιάς-Κολυμβαρίου
Χανίων
1
715
ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων
Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος
Βοιωτίας
1
716
ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων
Καρδίτσας
1
717
ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
718
ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων
Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος Και Ιθάκης
Λευκάδας (Ν. Λευκάδα)
1
719
ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (JCB)
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές)
Έβρου
1