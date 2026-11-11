ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Πρόσκληση για τη διενέργεια υγειονομικών εξετάσεων (ΠΕ/ΔΕ/ΤΕ)

Snapshot Καλούνται 1.552 υποψήφιοι (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) για υγειονομικές εξετάσεις στο πλαίσιο της προκήρυξης 1Κ/2024 για 235 θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία.

Οι υγειονομικές εξετάσεις περιλαμβάνουν μικροβιολογικές εξετάσεις, ακτινογραφία θώρακα, παθολογική και ψυχιατρική γνωμάτευση, με τα αποτελέσματα να υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένη προθεσμία έως 30 Νοεμβρίου 2026.

Υποψήφιες σε εγκυμοσύνη ή λοχεία δεν υποβάλλουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης αλλά παρέχουν γυναικολογική γνωμάτευση και θα ενημερωθούν για μεταγενέστερη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Οι κατάλληλοι υγειονομικά υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, ενώ οι επιτυχόντες θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα τουλάχιστον 6 μηνών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ηλικιακά και μορφωτικά κριτήρια, να έχουν ανάστημα και να διαθέτουν συγκεκριμένα προσόντα, όπως γνώση Η/Υ, άδεια οδήγησης και καλή γνώση αγγλικών ή γαλλικών. Snapshot powered by AI

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, πίνακες με 39 υποψηφίους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 59 υποψηφίους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 1.454 υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία πλήρωσης 235 συνολικά θέσεων που είναι σε εκκρεμότητα από τις 1.213 συνολικά θέσεις που προκηρύχθηκαν στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με τις διατάξεις της Προκήρυξης 1Κ/2024 (Φ.Ε.Κ. 8/22.02.2024, Φ.Ε.Κ. 10/29.02.2024 και Φ.Ε.Κ. 11/05.03.2024, τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.).

Οι αναφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω προκήρυξη.

Στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης, τίθενται στη διάθεση των υποψηφίων, ανά κατηγορία, τα κάτωθι συνοδευτικά αρχεία:

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι οφείλουν να προβούν στη διενέργεια:

α) των προβλεπόμενων μικροβιολογικών εξετάσεων και

β) ακτινογραφίας θώρακα και εν συνεχεία να προσκομίσουν τα ανωτέρω αποτελέσματα, το παραπεμπτικό για Παθολόγο/Γενικό Ιατρό καθώς και το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης στον/στην γνωματεύοντα/ουσα Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό, ο/η οποίος/α θα προχωρήσει στη συμπλήρωση της σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης.

Αντιστοίχως, για τη διενέργεια της ψυχιατρικής εξέτασης, απαιτείται η προσκόμιση του παραπεμπτικού για Ψυχίατρο και του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης στον/στην γνωματεύοντα/ουσα Ψυχίατρο, προκειμένου να συμπληρωθεί η αντίστοιχη γνωμάτευση.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πλήρη συμπλήρωση του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης, περιλαμβανομένων των απαιτούμενων πεδίων, καθώς και των υπογραφών, των ημερομηνιών και των σφραγίδων των δύο αρμόδιων ιατρών, το εν λόγω έντυπο, πρέπει να σαρωθεί σε ευκρινή μορφή και να υποβληθεί, αποκλειστικά σε μορφή αρχείου PDF μεγέθους έως 2MB και όχι σε αρχείο τύπου φωτογραφίας.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη με το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) επιλέγοντας, ανάλογα με την κατηγορία, την αίτηση «1Κ/2024 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – Υποβολή Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης» ή «1Κ/2024 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Υποβολή Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης» ή «1Κ/2024 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Υποβολή Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης».

Η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω αιτήσεων, ξεκινά στις 11 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Επίσης, οι προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 και όχι νωρίτερα από τις 30 Αυγούστου 2026.

Υποψήφιες οι οποίες τελούν σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας δεν συμπληρώνουν ούτε υποβάλλουν το ανωτέρω δελτίο υγειονομικής εξέτασης. Αντ΄ αυτού επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτηση εντός της ως άνω ορισθείσας αποκλειστικής προθεσμίας γνωμάτευση γυναικολόγου από την οποία να προκύπτει η κατάσταση της υγείας τους (εγκυμοσύνη ή λοχεία). Οι εν λόγω υποψήφιες θα ενημερωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής τους στις υγειονομικές εξετάσεις.

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν προσκομίσουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης κατάλληλα συμπληρωμένο και εντός της ως άνω ορισθείσας αποκλειστικής προθεσμίας (από 11.11.2026 έως και 30.11.2026), αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία (αποκλεισμός από τη συμμετοχή στις Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες).

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες κριθούν ότι διαθέτουν υγειονομική καταλληλότατα, θα κληθούν με νεότερη ανακοίνωση να λάβουν μέρος στις προβλεπόμενες από την προκήρυξη αθλητικές δοκιμασίες.

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

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ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ/ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟ

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

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ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ/ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟ

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ/ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟ

Ακολουθεί, ο πίνακας με την κατανομή των θέσεων

Πρόγραμμα εκπαίδευσης

Όσοι προσληφθούν θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών που παρέχεται από την ΕΛ.ΑΣ. και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι αρμοδιότητες του σώματος διευρύνονται και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος του δήμου. Οι δημοτικοί αστυνομικοί θα μπορούν να προβαίνουν σε συλλήψεις και για συγκεκριμένα παραπτώματα να ασκούν καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου. Θα λειτουργούν στα πρότυπα των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς θα φέρουν στολή και ειδικό εξοπλισμό, όπως αλεξίσφαιρο γιλέκο, χειροπέδες και κλομπ.

Αλλαγές επήλθαν επίσης στους βαθμούς αλλά και στο προβάδισμα μεταξύ του ειδικού ένστολου προσωπικού, ενώ πλέον θα τηρείται επετηρίδα για το προσωπικό αυτό.

Προϋποθέσεις διορισμού

Συνολικά η προκήρυξη θα αφορά σε 1.213 θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που οι προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου μέσω ΑΣΕΠ.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι για τη Δημοτική Αστυνομία θα πρέπει να είναι ηλικίας από 20 έως 35 ετών, να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες και να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους. Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες.

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις αθλητικές δοκιμασίες υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη, ώστε να ερευνηθούν ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, ο βαθμός ετοιμότητας, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα και η δομή της προσωπικότητας.

Αθλητικές δοκιμασίες

Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν: Δρόμο 100 μ. σε χρόνο 16’’ (μία προσπάθεια). Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο 4’ και 20’’ (μία προσπάθεια). Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μ. (τρεις προσπάθειες). Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες). Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Προσόντα

Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας είναι τα εξής: Για τον κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

Για τον κλάδο ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. Για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (ΙΕΚ ή Μεταλυκειακού Ετους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑΛ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β’ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Για όλους τους κλάδους του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας ως πρόσθετα προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής:

α. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: i. επεξεργασίας κειμένων, ii. υπολογιστικών φύλλων και iii. υπηρεσιών Διαδικτύου. β. Η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών. γ. Η καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.