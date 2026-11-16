Σαν σήμερα 16 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 16 Νοεμβρίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 16 Νοεμβρίου.
- 1532 - Ο ισπανός κονκισταδόρ Φρανθίσκο Πιθάρο συλλαμβάνει τον αυτοκράτορα των Ίνκας Αταχουάλπα και καταλύει την αυτοκρατορία τους.
- 1828 - Ελληνική Επανάσταση: Υπογράφεται το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ενός αυτόνομου ελληνικού κράτους υπό οθωμανική κυριαρχία, που θα περιλαμβάνει το Μοριά και τις Κυκλάδες.
- 1965 - Πρόγραμμα Βενέρα: Η Σοβιετική Ένωση εκτοξεύει το διαστημικό σκάφος Βενέρα 3 προς τον πλανήτη Αφροδίτη. Θα γίνει το πρώτο διαστημόπλοιο που θα φτάσει στην επιφάνεια άλλου πλανήτη.
- 1973 - Η εξέγερση του Πολυτεχνείου παίρνει μαζικές διαστάσεις, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται γύρω από το ίδρυμα, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη στρατιωτική δικτατορία. Οι φοιτητές συνεχίζουν την κατάληψη, ενώ ο αυτοσχέδιος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδει το ιστορικό κάλεσμα «Εδώ Πολυτεχνείο». Το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου, η αστυνομία και οι δυνάμεις καταστολής επιχειρούν να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις, με πυροβολισμούς, συγκρούσεις και θύματα στους γύρω δρόμους. Η ένταση κορυφώνεται και τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου στρατιωτικό άρμα μάχης γκρεμίζει την κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου, σηματοδοτώντας τη βίαιη καταστολή της εξέγερσης.
- 1994 - Τίθεται σε ισχύ η νέα διεθνής σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που επιτρέπει την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Η Τουρκία ανακοινώνει ότι θεωρεί αιτία πολέμου την ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια.
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