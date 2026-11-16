Nvidia: Ο Τζένσεν Χουάνγκ σχεδιάζει την επάνοδό του – Παρασκηνιακές πιέσεις στη Silicon Valley

Snapshot Ο Τζένσεν Χουάνγκ εξετάζει την πιθανότητα να αναλάβει ξανά την ηγεσία της Nvidia λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του.

Ισχυροί παράγοντες της Silicon Valley και υποστηρικτές έχουν κινητοποιηθεί για να πείσουν το διοικητικό συμβούλιο να του δώσει δεύτερη ευκαιρία.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση νέου διευθύνοντος συμβούλου, προσεγγίζοντας τον Ρενέ Χάας της Arm.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είναι αντίθετος στην επάνοδο του Χουάνγκ και έχει ζητήσει αλλαγές στην ηγεσία της εταιρείας.

Η παραίτηση του Χουάνγκ συνέβη μετά από αποκαλύψεις για προσωπικά ζητήματα και καταγγελίες περί πιθανής κινεζικής κατασκοπείας που παραμένουν υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Το ενδεχόμενο να αναλάβει ξανά την ηγεσία της Nvidia εξετάζει ο Τζένσεν Χουάνγκ, λίγες μόλις ημέρες μετά την παραίτησή του, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αναμεταδίδει το Reuters.

Ο ιδρυτής της εταιρείας φέρεται να έχει ήδη συζητήσει το ζήτημα με έμπιστους συνεργάτες του, ενώ στο παρασκήνιο βρίσκεται σε εξέλιξη κινητοποίηση ισχυρών παραγόντων της Silicon Valley, οι οποίοι επιδιώκουν να πείσουν το διοικητικό συμβούλιο να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι υποστηρικτές του σχεδιάζουν να συγκροτήσουν ομάδα επιφανών στελεχών της τεχνολογικής βιομηχανίας, αναζητώντας ακόμη και τη στήριξη του Λευκού Οίκου. Πρόσωπο που συμμετέχει στην πρωτοβουλία υποστήριξε ότι ο Χουάνγκ γνωρίζει και εγκρίνει τις σχετικές κινήσεις.

Παράλληλα, η διαδικτυακή εκστρατεία «Stand with Jensen» έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 136.000 υπογραφές, με στόχο την επάνοδό του στην εταιρεία που ίδρυσε.

Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση νέου διευθύνοντος συμβούλου, έχοντας προσεγγίσει, σύμφωνα με τους Financial Times, τον επικεφαλής της Arm, Ρενέ Χάας. Αντίθετος στο ενδεχόμενο επανόδου του Χουάνγκ εμφανίζεται και ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος έχει ζητήσει αλλαγές στην ηγεσία της εταιρείας.

Η παραίτηση του Χουάνγκ ήρθε στον απόηχο αποκαλύψεων για την προσωπική του ζωή και καταγγελιών περί πιθανής κινεζικής κατασκοπείας, οι οποίες παραμένουν υπό διερεύνηση.

Προς το παρόν, καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου ασκεί προσωρινά η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, ενώ η Nvidia δεν έχει επιβεβαιώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αναθέσει εκ νέου τη διοίκησή της στον Χουάνγκ.

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