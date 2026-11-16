ΕΑΕ 2026: Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου – Η κρίσιμη προθεσμία για την προκαταβολή

Snapshot Η προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου.

Για να ενταχθούν στην προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου, οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ή τροποποιηθούν έως τις 19 Νοεμβρίου.

Εισάγεται η διαδικασία «ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής» για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση των αιτήσεων.

Οι αιτήσεις που υποβληθούν από 20 έως 30 Νοεμβρίου θα εξεταστούν για τις πληρωμές του Δεκεμβρίου 2026.

Υπάρχουν ειδικές καταληκτικές ημερομηνίες για βιολογική γεωργία, ζωικό κεφάλαιο και παρέμβαση «Κομφούζιο» μεταξύ 16 και 17 Νοεμβρίου. Snapshot powered by AI

Έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ωστόσο, οι παραγωγοί που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην προγραμματισμένη προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την υποβολή ή την τροποποίηση της αίτησής τους έως την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.

Η παράταση αφορά τόσο τις νέες αιτήσεις όσο και τις διορθώσεις ήδη υποβληθεισών δηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, εισάγεται η «ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής», μια εναλλακτική διαδικασία που αποσκοπεί στη διευκόλυνση των παραγωγών και στην ταχύτερη ολοκλήρωση των αιτήσεων.

Στόχος είναι να μπορέσουν να ενταχθούν στην προκαταβολή όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι, χωρίς να επηρεαστεί το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών.

Ποιες αιτήσεις θα πληρωθούν στις 30 Νοεμβρίου

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι για την προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου θα ληφθούν υπόψη αποκλειστικά οι αιτήσεις και οι τροποποιήσεις που θα έχουν υποβληθεί έως και τις 19 Νοεμβρίου, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Αντίθετα, όσες αιτήσεις κατατεθούν από τις 20 έως τις 30 Νοεμβρίου θα εξεταστούν για τις πληρωμές του Δεκεμβρίου 2026.

Στις πληρωμές του Δεκεμβρίου θα ενταχθούν επίσης οι τροποποιήσεις που αφορούν ενισχύσεις οι οποίες έχουν ήδη προκαταβληθεί για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, οι παραγωγοί αποκτούν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις τους, χωρίς να μετατίθεται η ημερομηνία της προγραμματισμένης προκαταβολής.

Οι ειδικές προθεσμίες για βιολογικά, ζωικό κεφάλαιο και «Κομφούζιο»

Για ορισμένες παρεμβάσεις ισχύουν νωρίτερες καταληκτικές ημερομηνίες, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη.

Συγκεκριμένα:

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου : Ολοκλήρωση της καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων για τη Βιολογική Γεωργία και τη Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων.

: Ολοκλήρωση της καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων για τη Βιολογική Γεωργία και τη Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων. Τρίτη 17 Νοεμβρίου : Καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης στοιχείων για το ζωικό κεφάλαιο και την παρέμβαση «Κομφούζιο».

: Καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης στοιχείων για το ζωικό κεφάλαιο και την παρέμβαση «Κομφούζιο». Πέμπτη 19 Νοεμβρίου : Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων και τροποποιήσεων που θα ληφθούν υπόψη για την προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου.

: Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων και τροποποιήσεων που θα ληφθούν υπόψη για την προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου. Δευτέρα 30 Νοεμβρίου: Οριστική λήξη της παράτασης για την υποβολή και τροποποίηση της ΕΑΕ 2026.

Τέλος, η ΑΑΔΕ ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία τη 10η Δεκεμβρίου 2026 για την ολοκλήρωση του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έγγραφα τεκμηρίωσης της αίτησης.

Η Αρχή επισημαίνει ότι ο προγραμματισμός των πληρωμών παραμένει αμετάβλητος, με την προκαταβολή να έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου και τις μεταγενέστερες αιτήσεις να μεταφέρονται στον κύκλο πληρωμών του Δεκεμβρίου.

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