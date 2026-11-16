«Τρέχουν» οι αιτήσεις για χορήγηση κατ' εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων φοιτητών

Έως 18 Νοεμβρίου οι αιτήσεις κατ' εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων.

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«Τρέχουν» οι αιτήσεις για χορήγηση κατ' εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων φοιτητών
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Από τις 13 Νοεμβρίου έως τις 18 Νοεμβρίου 2026, οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση πρώτου κύκλου σπουδών.
  • Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από δικαιολογητικά που αποδεικνύουν σοβαρούς και τεκμηριωμένους λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4692/2020 και σχετική υπουργική απόφαση.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα https://transfer.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τα ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια των φοιτητών.
  • Φοιτητές που δεν έχουν αντίστοιχο Τμήμα ΑΕΙ στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας τους μπορούν να αιτηθούν μετακίνηση σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.
  • Στην πλατφόρμα διατίθενται οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.
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Από την Παρασκευή (13/11), μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που φοιτούν σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου για τη λήψη πρώτου πτυχίου να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης.

Ειδικότερα, οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους επικαλούμενους λόγους για χορήγηση κατ' εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, υποβάλλονται από τους φοιτητές αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr (κατ' εξαίρεση μετεγγραφές), έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα διαπιστευτήρια (username και password) που τους έχουν αποδοθεί για σύνδεση σε Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ (π.χ. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Εύδοξος κ.λπ.).

Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα ΑΕΙ στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή, με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής ή φοίτησής τους, τότε αυτοί οι φοιτητές δύνανται να υποβάλουν αίτηση κατ' εξαίρεση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις αφορούν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και της με αριθμό 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β' 4806) υπουργικής απόφαση.

Τέλος, σημειώνεται ότι στην ειδική εφαρμογή των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων είναι διαθέσιμες οι οδηγίες χρήσης σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις.

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