Σκοτ ​​Μπέσεντ για Γροιλανδία: «Γιατί φαντάζεστε το χειρότερο σενάριο; Θα βρεθεί λύση. Χαλαρώστε»

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, εξέφρασε την Τρίτη την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαϊκές χώρες θα βρουν μια λύση σχετικά με τον στόχο της αμερικανικής κυβέρνησης να καταλάβει τη Γροιλανδία, απορρίπτοντας την «υστερία» σχετικά με έναν πιθανό εμπορικό πόλεμο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο την επιβολή δασμών στους Ευρωπαίους συμμάχους που αντιτίθενται στην προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενός αυτόνομου τμήματος της Δανίας. Οι ευρωπαϊκές χώρες λένε ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε μια εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε με τον Τραμπ πέρυσι, και οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν πιθανά αντίποινα σε έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη (22/1). Μια επιλογή είναι ένα πακέτο δασμών σε εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα μπορούσαν να τεθούν αυτόματα σε ισχύ στις 6 Φεβρουαρίου μετά από εξάμηνη αναστολή.

Ο Μπέσεντ είπε ότι το ζήτημα είχε μόλις πρόσφατα ανακύψει και ότι θα βρεθεί μια λύση που θα διασφαλίζει την εθνική ασφάλεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

«Έχουν περάσει 48 ώρες. Όπως είπα, καθίστε αναπαυτικά, χαλαρώστε», δήλωσε ο Μπέσεντ σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της ετήσιας συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. «Είμαι βέβαιος ότι οι ηγέτες δεν θα κλιμακώσουν την ένταση και ότι αυτό θα εξελιχθεί με τρόπο που θα καταλήξει σε πολύ καλό αποτέλεσμα για όλους».

Ερωτηθείς για την προοπτική ενός παρατεταμένου εμπορικού πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, ο Μπέσεντ απάντησε: «Γιατί τολμάμε να το κάνουμε αυτό; Γιατί λαμβάνετε υπ'όψη το χειρότερο σενάριο;... Ηρεμήστε την υστερία. Πάρτε μια βαθιά ανάσα». Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι δεν θα συμβιβαστεί με τίποτα λιγότερο από την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας. Οι ηγέτες τόσο της Δανίας όσο και της Γροιλανδίας έχουν διαμηνύσει ωστόσο ότι το νησί δεν πωλείται και ότι δεν πρόκειται να αποτελέσει μέρος των ΗΠΑ.

Ο Μπέσεντ απέρριψε επίσης τις εικασίες της αγοράς ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενδέχεται να πουλήσουν ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου που κατέχουν ως αποθεματικά, καθιστώντας πιο δαπανηρή την αυτοχρηματοδότηση για την κυβέρνηση των ΗΠΑ. « (Τα χρεόγραφα της κυβέρνησης των ΗΠΑ) είναι η αγορά με τη μεγαλύτερη ρευστότητα, αποτελεί τη βάση για όλες τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και είμαι βέβαιος ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα συνεχίσουν να το κατέχουν», δήλωσε ο Μπέσεντ.