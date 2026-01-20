Δανία: «Εάν οι ΗΠΑ προσπαθήσουν να προσαρτήσουν τη Γροιλανδία με τη βία, αυτό θα σήμαινε πόλεμο»

Εάν οι ΗΠΑ προσπαθήσουν να προσαρτήσουν τη Γροιλανδία δια της βίας, αυτό θα σήμαινε πόλεμο με τη Δανία, δήλωσε ο Ράσμους Γιάρλοφ, μέλος του δανικού κοινοβουλίου, σε συνέντευξή του στο CNN.

«Φυσικά θα υπερασπιστούμε τη Γροιλανδία. Εάν υπάρξει εισβολή από αμερικανικές δυνάμεις, θα γίνει πόλεμος και θα τους πολεμήσουμε», δήλωσε ο Γιάρλοφ, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής Άμυνας στο δανικό κοινοβούλιο. Παραδέχτηκε ότι ο αμερικανικός στρατός είναι ισχυρότερος από τις ένοπλες δυνάμεις της Δανίας, αλλά είπε ότι «είναι καθήκον μας να υπερασπιστούμε τη γη και τον λαό μας».

Σύμφωνα με τον Γιάρλοφ, οι 57.000 Δανοί που εξακολουθούν να ζουν στη Γροιλανδία έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν θέλουν το έδαφός τους να καταληφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Δανία είναι έτοιμη να συνεργαστεί στρατιωτικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Γιάρλοφ, ενώ μια πιθανή προσάρτηση της Γροιλανδίας θα είναι μια δαπανηρή προσπάθεια. «Γιατί να αναλάβετε αυτό το κόστος, γιατί να μην συνεργαστείτε μαζί μας, όταν οι πόρτες είναι ορθάνοιχτες;», ρώτησε ρητορικά ο Δανός βουλευτής. «Και ξέρετε ότι μπορείτε να στείλετε όσες στρατιωτικές δυνάμεις θέλετε, έτσι;», πρόσθεσε.

Δείτε σημείο της συνέντευξης του Ράσμους Γιάρλοφ στο CNN:

Jarlov: We will defend Greenland. If there is an invasion, by American troops, it would be a war. And we would be fighting against each other. It is our duty to defend our land and our people. pic.twitter.com/zbri6syO8c — Acyn (@Acyn) January 20, 2026

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα τονίσει τη σημασία της ένταξης της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, πρότεινε την αγορά του νησιού και, τον Μάρτιο του 2025, δήλωσε ότι μια πιθανή προσάρτησή του ήταν δυνατή. Από την πλευρά του, ο σύμβουλος εσωτερικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβεν Μίλερ, έχει αμφισβητήσει το δικαίωμα της Δανίας να ελέγχει το νησί.

Η Γροιλανδία είναι αυτόνομο έδαφος της Δανίας. Το 1951, η Ουάσιγκτον και η Κοπεγχάγη υπέγραψαν τη Συμφωνία Άμυνας της Γροιλανδίας, στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Βάσει της συνθήκης, οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να υπερασπιστούν το νησί από οποιαδήποτε πιθανή επιθετικότητα.