Επίδομα στέγασης: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Βήμα-βήμα η διαδικασία

Το Επίδομα Στέγασης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ (epidomastegasistaxis.gr) ή μέσω των Κέντρων Κοινότητας.

Τα απαραίτητα «κλειδιά» πριν ξεκινήσετε

Κωδικοί Taxisnet: Για την είσοδο στην εφαρμογή.

ΑΜΚΑ: Όλων των μελών του νοικοκυριού.

Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο: Πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής.

Λογαριασμός ΔΕΗ: Πρέπει να είναι στο όνομα του αιτούντος ή μέλους του νοικοκυριού.

IBAN: Ένας ενεργός τραπεζικός λογαριασμός όπου είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Τα 6 βήματα της διαδικασίας

Είσοδος στην πλατφόρμα: Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ και συνδεθείτε με τους κωδικούς Taxisnet. Συναίνεση μελών: Αν στο σπίτι μένουν και άλλα ενήλικα άτομα (π.χ. σύζυγος, παιδιά άνω των 18), πρέπει να εισέλθουν και αυτοί με τους δικούς τους κωδικούς Taxisnet στην πλατφόρμα για να δώσουν τη συναίνεσή τους. Έλεγχος στοιχείων: Η εφαρμογή αντλεί αυτόματα στοιχεία από την τελευταία φορολογική δήλωση (εισοδήματα, ακίνητα, σύνθεση νοικοκυριού). Ελέγξτε αν είναι σωστά. Καταχώρηση Μισθωτηρίου: Συμπληρώστε τον αριθμό της ηλεκτρονικής δήλωσης μίσθωσης (μισθωτήριο). Το σύστημα θα διασταυρώσει αυτόματα τα στοιχεία με την ΑΑΔΕ. Συμπλήρωση IBAN & Επικοινωνίας: Εισάγετε το IBAN σας, το email και το κινητό σας τηλέφωνο για ενημερώσεις. Οριστική Υποβολή: Αφού βεβαιωθείτε ότι όλα τα πεδία είναι πράσινα (ένδειξη έγκρισης), πατήστε "Οριστική Υποβολή".

Πότε μπορεί να απορριφθεί η αίτηση

Αν το μισθωτήριο δεν έχει διάρκεια τουλάχιστον 6 μήνες .

Αν υπάρχουν αποκλίσεις στα δηλωθέντα εισοδήματα ή την περιουσία (υπάρχουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια ανάλογα με τον αριθμό των μελών).

Αν ο λογαριασμός ρεύματος δεν ανήκει σε μέλος του νοικοκυριού.

Σημειώνεται ότι, η έγκριση του επιδόματος ισχύει για 6 μήνες και μετά το πέρας του εξαμήνου, ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση για την ανανέωση της επιδότησης.

