Πανελλήνιες εξετάσεις 2026: Ποιοι μαθητές δικαιούνται επίδομα 350 ευρώ

Snapshot Το επίδομα των 350 ευρώ χορηγείται σε υποψηφίους Πανελλαδικών που εξετάζονται σε διαφορετικό εξεταστικό κέντρο από τον τόπο κατοικίας ή το σχολείο τους.

Δικαιούνται το επίδομα μαθητές που μετακινούνται από νησί σε νησί ή ηπειρωτική χώρα, καθώς και όσοι διανύουν πάνω από 120 χιλιόμετρα εντός ηπειρωτικής χώρας.

Η αποζημίωση δεν καταβάλλεται για μετακινήσεις εντός ίδιου νησιού κάτω από 120 χιλιόμετρα και για όσους συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.

Η αίτηση για το επίδομα υποβάλλεται μετά τις εξετάσεις μέσω του σχολείου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως βεβαίωση αποφοίτησης και χιλιομετρικής απόστασης.

Το μέτρο αποσκοπεί στη μείωση οικονομικών εμποδίων και στην εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για όλους τους μαθητές. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες 2026, με το Υπουργείο Παιδείας να προχωρά σε διευκρινίσεις σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των υποψηφίων.

Πρόκειται για οικονομική ενίσχυση ύψους 350 ευρώ, η οποία στοχεύει στην κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής μαθητών που εξετάζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας ή το σχολείο τους.

Ποιοι μαθητές δικαιούνται το επίδομα

Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων από Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), οι οποίοι:

Συμμετέχουν στις εξετάσεις το ίδιο έτος που αποφοιτούν Εξετάζονται σε διαφορετικό εξεταστικό κέντρο από εκείνο στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής Η οικονομική ενίσχυση αφορά κυρίως μαθητές που αναγκάζονται να μετακινηθούν λόγω έλλειψης εξεταστικού κέντρου στην περιοχή τους, κάτι που συμβαίνει συχνά σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές.

Περιπτώσεις μετακίνησης που καλύπτονται

Η αποζημίωση χορηγείται όταν πληρούνται συγκεκριμένες χωρικές προϋποθέσεις, όπως:

Μετακίνηση από νησί σε άλλο νησί ή προς την ηπειρωτική χώρα

Μετακίνηση εντός ηπειρωτικής χώρας με απόσταση άνω των 120 χιλιομέτρων

Μετακίνηση υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προς ειδικά εξεταστικά ή βαθμολογικά κέντρα

Σημειώνεται ότι δεν καταβάλλεται επίδομα όταν η μετακίνηση γίνεται εντός του ίδιου νησιού και η απόσταση είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.

Εξαιρέσεις

Από τη χορήγηση της αποζημίωσης εξαιρούνται:

Υποψήφιοι που δεν συμμετείχαν τελικά στις εξετάσεις

Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις επαναληπτικές Πανελλαδικές του Σεπτεμβρίου

Πώς θα λάβουν το επίδομα οι δικαιούχοι

Η διαδικασία καταβολής του ποσού προβλέπει συγκεκριμένα βήματα: Ο υποψήφιος ή ο νόμιμος κηδεμόνας του οφείλει, μετά το πέρας των εξετάσεων, να υποβάλει αίτηση μέσω του σχολείου στο οποίο κατατέθηκε η αίτηση συμμετοχής.

Μαζί με την αίτηση απαιτούνται η βεβαίωση αποφοίτησης από το Λύκειο και η βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας για τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ σχολείου και εξεταστικού κέντρου

Η αίτηση διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εξετάζει τα δικαιολογητικά και εγκρίνει την καταβολή του ποσού.

Η χορήγηση της αποζημίωσης εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια στήριξης των υποψηφίων, ιδιαίτερα εκείνων που επιβαρύνονται οικονομικά για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Με το μέτρο αυτό επιχειρείται να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.