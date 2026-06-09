ΝΔ: Συνεδριάζει την Τετάρτη η Πολιτική Επιτροπή για την πανηγυρική εκλογή Κυρανάκη

Με την εκλογή γραμματέα, η ΝΔ εισέρχεται στην τελική ευθεία για τις εκλογές 

Δημήτρης Μάνωλης

ΝΔ: Συνεδριάζει την Τετάρτη η Πολιτική Επιτροπή για την πανηγυρική εκλογή Κυρανάκη
SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας θα συνεδριάσει την Τετάρτη για την εκλογή νέου γραμματέα, με μοναδικό υποψήφιο τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
  • Η εκλογή του Κυρανάκη αναμένεται να επικυρωθεί πανηγυρικά και σηματοδοτεί την ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού ενόψει των εκλογών.
  • Ο Κυρανάκης, στέλεχος της νεότερης γενιάς με εμπειρία σε κρίσιμες κυβερνητικές θέσεις, θα διατηρήσει την έδρα του στον Νότιο Τομέα Αθηνών και θα είναι υποψήφιος το 2027.
  • Η επιλογή του αποσκοπεί στην ανανέωση του κόμματος και στην προσέγγιση νέων ηλικιών, με στόχο τη διεύρυνση και κινητοποίηση της κομματικής βάσης.
  • Ο νέος γραμματέας θα κριθεί από την ικανότητά του να επανασυνδέσει τη Νέα Δημοκρατία με τους ψηφοφόρους που έχουν μειωμένη κομματική συμμετοχή.
Snapshot powered by AI

Θα συνεδριάσει το απόγευμα της Τετάρτης, στις 17:30,η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

Η Πολιτική Επιτροπή θα επικυρώσει την πρόταση του πρωθυπουργού να αναλάβει τα καθήκοντα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η διαδικασία χαρακτηρίζεται ουσιαστικά τυπική, καθώς η επιλογή αναμένεται να εγκριθεί πανηγυρικά.

Ο κ. Κυρανάκης θεωρείται γέννημα θρέμμα της δεξιάς παράταξης από τα σπλάχνα της νεολαίας του κόμματος και ένα από τα πρόσωπα που θα βοηθήσουν στην συσπείρωση και στην κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού ενόψει των εκλογών.

Ο κ. Κυρανάκης θα κρατήσει την έδρα του στην Β3´ Νότιου Τομέα Αθηνών και θα είναι κανονικά υποψήφιος στη μάχη των εκλογών του 2027.

Σύμφωνα με το πλαίσιο της συνεδρίασης, η Επιτροπή αναμένεται να επικυρώσει την πρόταση του πρωθυπουργού για την τοποθέτηση του Κωνσταντίνος Κυρανάκης στη θέση του γραμματέα.

Τι σηματοδοτεί η επιλογή Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της ΝΔ

Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας δεν συνιστά μια απλή εσωκομματική αλλαγή προσώπων. Αντιθέτως, όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, αποτελεί μια κίνηση με σαφές πολιτικό μήνυμα και συγκεκριμένο στρατηγικό στόχο: την ανασύνταξη και ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει από τη διαχείριση της καθημερινότητας στην προετοιμασία για τη νέα πολιτική μάχη, η επιλογή ενός στελέχους της νεότερης γενιάς με έντονα κομματικά χαρακτηριστικά αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ο πρωθυπουργός δείχνει ότι επιλέγει να επενδύσει σε πρόσωπα που συνδυάζουν οργανωτική γνώση, πολιτική μαχητικότητα και δυνατότητα επικοινωνίας με διαφορετικά ακροατήρια.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανήκει στην κατηγορία των στελεχών που μεγάλωσαν πολιτικά μέσα στην παράταξη. Γνωρίζει τον κομματικό μηχανισμό, έχει αναφορά στη βάση και διαθέτει ισχυρή παρουσία στον δημόσιο διάλογο.

Παράλληλα, έχει περάσει από κρίσιμες κυβερνητικές θέσεις, αποκτώντας εμπειρία τόσο στη διαχείριση μεταρρυθμίσεων όσο και στην αντιμετώπιση δύσκολων πολιτικών συνθηκών.

Η επιλογή του εκπέμπει και ένα δεύτερο μήνυμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να ανανεώνει σταδιακά τη βιτρίνα της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε στελέχη της γενιάς των 30 και 40 ετών. Είναι η ίδια λογική που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια με την ανάδειξη νέων προσώπων σε κομματικές και κυβερνητικές θέσεις, επιδιώκοντας να συνδυαστεί η εμπειρία της παράταξης με μια εικόνα ανανέωσης.

Ωστόσο, το πραγματικό ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο πρόσωπο αλλά στην αποστολή που καλείται να φέρει εις πέρας. Ο νέος Γραμματέας δεν θα κριθεί απλώς από την εύρυθμη λειτουργία της κομματικής μηχανής. Θα κριθεί από το κατά πόσο θα καταφέρει να επανασυνδέσει τη Νέα Δημοκρατία με πολίτες που εξακολουθούν να την επιλέγουν εκλογικά, αλλά δεν συμμετέχουν πλέον ενεργά στις κομματικές διαδικασίες.

Το μεγάλο ζητούμενο για την κυβερνητική παράταξη είναι η διεύρυνση και η κινητοποίηση. Η προσέγγιση νεότερων ηλικιών, η επαναδραστηριοποίηση στελεχών της βάσης και η ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος στην κοινωνία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της επόμενης περιόδου: μιας νέας εκλογικής νίκης με καθαρή εντολή διακυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:37WHAT THE FACT

Ποιο σύστημα θέρμανσης καταναλώνει λιγότερο: σόμπα αερίου, ηλεκτρική σόμπα ή κλιματιστικό

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Κορυφώνεται η εργασιακή ανασφάλεια στην εποχή της AI: 1 στους 2 φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του

19:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας

19:10LIFESTYLE

Μίνα Αρναούτη: «Πρόστιμο 270.000€ για εγκατάλειψη ζώων και σε εμένα με 17 χειρουργεία 39.000€»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστανός 41 ετών συνέθλιψε με το φορτηγό του σε κολόνα φωτισμού τη 19χρονη φίλη του

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη για κατασκοπεία, αλλά ήταν τελικά τουρίστας

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδίκη γιατρού που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή χωρίς γονιδιακή ένδειξη

18:52ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ΕΕ να αποδείξει ότι η στήριξη που παρέχει για την απασχόληση των νέων αποφέρει βιώσιμα αποτελέσματα

18:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τα 6 χρόνια gov.gr: Ψηφιακή επανάσταση που βελτιώνει την καθημερινότητα

18:48LIFESTYLE

Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Τον βλέπω πώς συμπεριφέρεται στην κόρη μας και τον ερωτεύομαι πιο πολύ»

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάρκο Ζαππείου: Νεαροί απείλησαν τρία άτομα - Τρεις συλλήψεις μετά από καταγγελία στον 11414

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 74χρονος γιατρός έπειτα από καταγγελία 15χρονου ότι τον θώπευσε κατά τη διάρκεια εξέτασης

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 150 αλλοδαποί περισυλέχθηκαν από αλιευτικό σκάφος στους Καλούς Λιμένες

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Άντονι Γκουίντερα: Πέθανε ο ηθοποιός από το «Ο Νονός III» - Οι τραγικές τελευταίες στιγμές του

18:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία Πολωνού καθηγητή: Στον θείο η επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Οι κινήσεις του 65χρονου μετά το διπλό φονικό - Εντοπίστηκε το αεροβόλο όπλο

18:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: Συνεδριάζει την Τετάρτη η Πολιτική Επιτροπή για την πανηγυρική εκλογή Κυρανάκη

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πάπας στο πιλοτήριο Airbus A320 χαιρετάει τους πιλότους των μαχητικών που τον συνοδεύουν

18:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαμερίσματα: Οι τιμές αυξήθηκαν άνω του 5% το α' τρίμηνο 2026 - Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη αύξηση

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες από τη Βουλγαρία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν»

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Αυτή είναι η 56χρονη που δολοφονήθηκε μαζί με τον γιο της

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Άντονι Γκουίντερα: Πέθανε ο ηθοποιός από το «Ο Νονός III» - Οι τραγικές τελευταίες στιγμές του

18:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία Πολωνού καθηγητή: Στον θείο η επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

14:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα από Πορτογάλο ιστορικό : «Γελοία και δηλητηριώδης η ιδέα ότι η τέχνη πρέπει να φυλετικοποιηθεί»

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάρκο Ζαππείου: Νεαροί απείλησαν τρία άτομα - Τρεις συλλήψεις μετά από καταγγελία στον 11414

19:10LIFESTYLE

Μίνα Αρναούτη: «Πρόστιμο 270.000€ για εγκατάλειψη ζώων και σε εμένα με 17 χειρουργεία 39.000€»

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb για το Αίγιο: 4-5 ώρες μετά τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου, ειδοποίησε γείτονες ο 65χρονος Ιταλός

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Οι κινήσεις του 65χρονου μετά το διπλό φονικό - Εντοπίστηκε το αεροβόλο όπλο

12:14WHAT THE FACT

Πρώην πράκτορας της CIA αποκαλύπτει πού είναι κρυμμένες στη Γη 4 εξωγήινες βάσεις

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστανός 41 ετών συνέθλιψε με το φορτηγό του σε κολόνα φωτισμού τη 19χρονη φίλη του

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Μουδιασμένη η Μεσοποταμία από τον χαμό του 16χρονου – «Ήταν μία αχώριστη παρέα» - Ακαριαία σκοτώθηκε ο νεαρός μαθητής

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 74χρονος γιατρός έπειτα από καταγγελία 15χρονου ότι τον θώπευσε κατά τη διάρκεια εξέτασης

19:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο από επίθεση στο Μπέλφαστ: Σύλληψη 30χρονου Σουδανού για απόπειρα αποκεφαλισμού στη μέση του δρόμου

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ