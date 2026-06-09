ΝΔ: Συνεδριάζει την Τετάρτη η Πολιτική Επιτροπή για την πανηγυρική εκλογή Κυρανάκη

Snapshot Η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας θα συνεδριάσει την Τετάρτη για την εκλογή νέου γραμματέα, με μοναδικό υποψήφιο τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Η εκλογή του Κυρανάκη αναμένεται να επικυρωθεί πανηγυρικά και σηματοδοτεί την ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού ενόψει των εκλογών.

Ο Κυρανάκης, στέλεχος της νεότερης γενιάς με εμπειρία σε κρίσιμες κυβερνητικές θέσεις, θα διατηρήσει την έδρα του στον Νότιο Τομέα Αθηνών και θα είναι υποψήφιος το 2027.

Η επιλογή του αποσκοπεί στην ανανέωση του κόμματος και στην προσέγγιση νέων ηλικιών, με στόχο τη διεύρυνση και κινητοποίηση της κομματικής βάσης.

Ο νέος γραμματέας θα κριθεί από την ικανότητά του να επανασυνδέσει τη Νέα Δημοκρατία με τους ψηφοφόρους που έχουν μειωμένη κομματική συμμετοχή. Snapshot powered by AI

Θα συνεδριάσει το απόγευμα της Τετάρτης, στις 17:30,η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

Η Πολιτική Επιτροπή θα επικυρώσει την πρόταση του πρωθυπουργού να αναλάβει τα καθήκοντα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η διαδικασία χαρακτηρίζεται ουσιαστικά τυπική, καθώς η επιλογή αναμένεται να εγκριθεί πανηγυρικά.

Ο κ. Κυρανάκης θεωρείται γέννημα θρέμμα της δεξιάς παράταξης από τα σπλάχνα της νεολαίας του κόμματος και ένα από τα πρόσωπα που θα βοηθήσουν στην συσπείρωση και στην κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού ενόψει των εκλογών.

Ο κ. Κυρανάκης θα κρατήσει την έδρα του στην Β3´ Νότιου Τομέα Αθηνών και θα είναι κανονικά υποψήφιος στη μάχη των εκλογών του 2027.

Σύμφωνα με το πλαίσιο της συνεδρίασης, η Επιτροπή αναμένεται να επικυρώσει την πρόταση του πρωθυπουργού για την τοποθέτηση του Κωνσταντίνος Κυρανάκης στη θέση του γραμματέα.

Τι σηματοδοτεί η επιλογή Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της ΝΔ

Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας δεν συνιστά μια απλή εσωκομματική αλλαγή προσώπων. Αντιθέτως, όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, αποτελεί μια κίνηση με σαφές πολιτικό μήνυμα και συγκεκριμένο στρατηγικό στόχο: την ανασύνταξη και ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει από τη διαχείριση της καθημερινότητας στην προετοιμασία για τη νέα πολιτική μάχη, η επιλογή ενός στελέχους της νεότερης γενιάς με έντονα κομματικά χαρακτηριστικά αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ο πρωθυπουργός δείχνει ότι επιλέγει να επενδύσει σε πρόσωπα που συνδυάζουν οργανωτική γνώση, πολιτική μαχητικότητα και δυνατότητα επικοινωνίας με διαφορετικά ακροατήρια.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανήκει στην κατηγορία των στελεχών που μεγάλωσαν πολιτικά μέσα στην παράταξη. Γνωρίζει τον κομματικό μηχανισμό, έχει αναφορά στη βάση και διαθέτει ισχυρή παρουσία στον δημόσιο διάλογο.

Παράλληλα, έχει περάσει από κρίσιμες κυβερνητικές θέσεις, αποκτώντας εμπειρία τόσο στη διαχείριση μεταρρυθμίσεων όσο και στην αντιμετώπιση δύσκολων πολιτικών συνθηκών.

Η επιλογή του εκπέμπει και ένα δεύτερο μήνυμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να ανανεώνει σταδιακά τη βιτρίνα της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε στελέχη της γενιάς των 30 και 40 ετών. Είναι η ίδια λογική που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια με την ανάδειξη νέων προσώπων σε κομματικές και κυβερνητικές θέσεις, επιδιώκοντας να συνδυαστεί η εμπειρία της παράταξης με μια εικόνα ανανέωσης.

Ωστόσο, το πραγματικό ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο πρόσωπο αλλά στην αποστολή που καλείται να φέρει εις πέρας. Ο νέος Γραμματέας δεν θα κριθεί απλώς από την εύρυθμη λειτουργία της κομματικής μηχανής. Θα κριθεί από το κατά πόσο θα καταφέρει να επανασυνδέσει τη Νέα Δημοκρατία με πολίτες που εξακολουθούν να την επιλέγουν εκλογικά, αλλά δεν συμμετέχουν πλέον ενεργά στις κομματικές διαδικασίες.

Το μεγάλο ζητούμενο για την κυβερνητική παράταξη είναι η διεύρυνση και η κινητοποίηση. Η προσέγγιση νεότερων ηλικιών, η επαναδραστηριοποίηση στελεχών της βάσης και η ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος στην κοινωνία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της επόμενης περιόδου: μιας νέας εκλογικής νίκης με καθαρή εντολή διακυβέρνησης.

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