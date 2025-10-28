Ελένη Ράντου: «Με τρομάζει ο τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη»

Δηλώσεις στην κάμερα του Alpha έκανε η Ελένη Ράντου το βράδυ της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου.

Μέσα σε όλα, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη και αποκάλυψε πως το ChatGPT έχει αποτελέσει για εκείνη ένα πολύτιμο εργαλείο, βοηθώντας τη σε διάφορες στιγμές της καθημερινότητάς της.

«Βέβαια και χρησιμοποιώ το ChatGPT. Μου έχει φτιάξει κάτι επιστολές σε ξένες γλώσσες που με έχει σώσει. Αλλά μπορεί κάποιο διεστραμμένο μυαλό να σκεφτεί άλλους τρόπους χρησιμοποίησης και αυτό με τρομάζει. Με τρομάζει η χρήση από τους ανθρώπους», είπε αρχικά η Ελένη Ράντου.

«Έχω ρωτήσει το ChatGPT για μένα και είχε τέτοια εικόνα που ούτε εγώ δεν την έχω», ανέφερε με χιούμορ η γνωστή ηθοποιός.