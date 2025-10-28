Ελένη Ράντου: Ρώτησε το ChatGPT για τον εαυτό της και εντυπωσιάστηκε με την απάντηση που έλαβε

Για την εμπειρία της με το ChatGPT μίλησε η Ελένη Ράντου, αποκαλύπτοντας την ερώτηση που του έκανε για τον εαυτό της και την εντυπωσιακή απάντηση που της έδωσε.

Μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day», η ηθοποιός μίλησε για το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης και την βοήθεια που της δίνει σε πρακτικά ζητήματα, ενώ εξέφρασε την ανησυχία της για τον τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιούν ορισμένοι άνθρωποι την εφαρμογή.

«Μου έχει φτιάξει το ChatGPT κάτι επιστολές σε ξένες γλώσσες που με έχει σώσει. Βέβαια και το χρησιμοποιώ. Μπορεί κάποιο διεστραμμένο μυαλό να σκεφτεί άλλους τρόπους χρησιμοποίησης και αυτό με τρομάζει. Με τρομάζει η χρήση από τους ανθρώπους. Έχω ρωτήσει το ChatGPT για μένα και είχε τέτοια εικόνα που ούτε εγώ δεν την έχω. Συγκεκριμένα το είχα ρωτήσει μετά το "Πάρτι της ζωής μου" τι πρέπει να ανεβάσω» εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

