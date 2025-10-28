Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η εξομολόγηση για το αυτοάνοσο λόγω άγχους

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη με αφορμή τον ρόλο της στη νέα σειρά του Alpha,μίλησε στο Happy Day και στην Όλγα Λαφαζάνη.

Η ηθοποιός, περιγράφοντας την καθημερινότητά της αναφέρθηκε στο έντονο άγχος της και στο αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί.

«Πάντα εμένα το άγχος μου με ξεπερνά. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μου. Έχω πάρα πολύ άγχος να ανταποκριθώ σε όλα καλά, πολεμάω με κάτι που δεν μπορώ να το πετύχω και από την άλλη δεν μπορώ και να το περιορίσω.

Αγχώνομαι εγώ, αγχώνω τον Δημήτρη, αγχώνεται όλο το σύστημα του σπιτιού. Είναι μια μάχη που δίνω καθημερινά με το άγχος μου. Έχω ήδη ένα αυτοάνοσο το οποίο έχει να κάνει με το άγχος, έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα που ταλαιπωρούμαι, αλλά δεν ισορρόπησα. Είναι τόσες οι ανάγκες της καθημερινότητας και της μητέρας», είπε η Ευδοκία Ρουμελιώτη.

Όπως πρόσθεσε στη συνέχεια, είναι κάτι που συζητά με τον σύζυγό της, αφού η ίδια εκτός των επαγγελματικών της υποχρεώσεων, φροντίζει για τον γιο τους και τις δουλειές του σπιτιού.

«Το συζήταγα με τον άνδρα μου και έλεγα ότι εσύ πας στη δουλειά και θα γυρίσεις 8 το βράδυ. Είναι τρομερά βοηθητικός. Εγώ θα έρθω στη δουλειά να κάνω 10 ώρες γύρισμα και θα πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ, να σκεφτώ τι θα φάνε, να μαγειρέψω, να έχω οργανώσει το παιδί, να ξέρω ποιος θα τον πάει στο καράτε, να ξέρω ποιος θα τον πάει ποδόσφαιρο, τι ώρα θα διαβάσει. Δυσκολεύομαι», είπε η Ευδοκία Ρουμελιώτη.