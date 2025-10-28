Αλεξάνδρα Νίκα: Ευχήθηκε για την 28η Οκτωβρίου δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του γιου της
Η ανάρτηση της συζύγου του Κωνσταντίνου Αργυρού και οι ευχές για την εθνική επέτειο
Την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου τίμησε η Αλεξάνδρα Νίκα, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία με τον γιο της, Βασίλη.
Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού κοινοποίησε το μεσημέρι της Τρίτης (28/10) μια εικόνα, στην οποία έδειχνε τον μικρό της πρίγκιπα να κρατά ελληνική σημαία, γράφοντας στη λεζάντα: «Χρόνια πολλά Ελλάδα».
