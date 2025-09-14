Αλεξάνδρα Νίκα: Στην κουζίνα με τον μικρό Βασίλη – «Ο μικρός μου sous chef»
Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού σε τρυφερές στιγμές με τον γιο τους, Βασίλη
Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αλεξάνδρα Νίκα, απολαμβάνει τον ρόλο της μαμάς και μοιράζεται πλέον την πλούσια καθημερινότητα με τον γιο τους, Βασίλη.
Φυσικά, δεν κρύβει τη χαρά και την τρυφερότητα που της χαρίζει αυτός ο νέος ρόλος. Συχνά ανεβάζει στιγμές από την οικογενειακή της ζωή στα κοινωνικά δίκτυα και η τελευταία ανάρτηση δεν θα μπορούσε να είναι πιο γλυκιά.
Συγκεκριμένα, η Αλεξάνδρα Νίκα μπήκε στην κουζίνα έχοντας τον μικρό Βασίλη δίπλα της, ο οποίος ανέλαβε τον ρόλο του «βοηθού σεφ».
Στη φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram, φαίνονται τα ποδαράκια του μικρού πάνω στον πάγκο, ενώ η περήφανη μαμά έγραψε: “My little sous chef”.
