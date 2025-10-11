Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το τρυφερό φιλί σε εκδήλωση

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα φαίνεται πως διανύουν μία από τις πιο όμορφες και ευτυχισμένες περιόδους της σχέσης τους και δεν το κρύβουν.

Το βράδυ της Πέμπτης, 9 Οκτωβρίου, ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε στο Λονδίνο, όπου συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής εκδήλωσης του οργανισμού The Hellenic Initiative.

Δίπλα του, η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία τον στηρίζει και τον συνοδεύει σχεδόν σε κάθε του δημόσια εμφάνιση.

Την παρουσία του ζευγαριού στο γκαλά αποκάλυψε η σχεδιάστρια Σίλια Κριθαριώτη, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από τη βραδιά.

Οι δυο τους, φανερά ευτυχισμένοι, αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί μπροστά στις κάμερες, χωρίς να τους νοιάζουν τα αδιάκριτα βλέμματα.

Η Αλεξάνδρα, κομψή και λαμπερή, μαγνήτισε τα βλέμματα με την εντυπωσιακή της εμφάνιση, φορώντας δημιουργία από τη συλλογή της Σίλιας Κριθαριώτη.

Αν και στην αρχή είχαν επιλέξει να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πλέον φαίνεται πως έχουν αφήσει πίσω τις επιφυλάξεις και απολαμβάνουν κάθε στιγμή μαζί, αδιαφορώντας για τα φλας και τα σχόλια.