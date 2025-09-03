Αλεξάνδρα Νίκα: Αποκάλυψε ότι απέβαλε - Το συγκινητικό μήνυμα μετά τη βάφτιση του γιου της

H Αλεξάνδρα Νίκα, το απόγευμα της Τετάρτης έκανε μια πολύ δυσάρεστη ανακοίνωση. Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού αποκάλυψε ότι απέβαλε το δεύτερο παιδί που περίμενε, κάνοντας μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαφτίσαμε τον Βασίλη μας. Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.. η υγεία η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο» γράφει η Αλεξάνδρα Νίκα.

https://www.instagram.com/p/DOJZV6_kWsS/

Στην εν λόγω ανάρτηση, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε πρώτη φορά φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους, η οποία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στην Μύκονο.