H Αριάνα Γκράντε με έξι δάχτυλα στο εξώφυλλο της Vogue Japan

Σάλο στα social media προκάλεσε το νέο εξώφυλλο της ιαπωνικής Vogue με την Αριάνα Γκράντε, καθώς η pop star ποζάρει με έξι δάχτυλα στο αριστερό της χέρι.

Το τελευταίο τεύχος του περιοδικού έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, με πολλούς να απορούν αν πρόκειται για λάθος φωτογραφικής επεξεργασίας ή για δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης.

Η ίδια η Αριάνα Γκράντε δεν άργησε να αντιδράσει. Όταν είδε το επίμαχο εξώφυλλο να ανακυκλώνεται στο Instagram, σχολίασε αυθόρμητα: «Ω σκ...». Λίγο αργότερα, το πήρε πιο χαλαρά, γράφοντας με χιούμορ: «Ω Θεέ μου, είναι εντυπωσιακό. Λέω εδώ και καιρό ότι χρειάζομαι επιπλέον άκρα για να ξεκινήσω άλμπουμ! Ευγνώμων γι’ αυτό».

https://www.instagram.com/p/DUFz-kCDAeW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το λάθος προκάλεσε συζητήσει σε πλατφόρμες όπως το Χ και το TikTok, με χρήστες να σχολιάζουν πως «είναι απίστευτο που κανείς δεν το πρόσεξε πριν κυκλοφορήσει». Λίγο αργότερα, η Vogue Japan αντικατέστησε τη φωτογραφία στην online έκδοση, επαναφέροντας το φυσιολογικό χέρι της τραγουδίστριας.

