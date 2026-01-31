H Αριάνα Γκράντε με έξι δάχτυλα στο εξώφυλλο της Vogue Japan
Viral το εξώφυλλο του τεύχους Μαρτίου με την pop star να εμφανίζεται με έξτρα δάχτυλο, την ίδια ώρα που οι χρήστες στα social media μιλούν για «φιάσκο» τεχνητής νοημοσύνης
Σάλο στα social media προκάλεσε το νέο εξώφυλλο της ιαπωνικής Vogue με την Αριάνα Γκράντε, καθώς η pop star ποζάρει με έξι δάχτυλα στο αριστερό της χέρι.
Το τελευταίο τεύχος του περιοδικού έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, με πολλούς να απορούν αν πρόκειται για λάθος φωτογραφικής επεξεργασίας ή για δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης.
Η ίδια η Αριάνα Γκράντε δεν άργησε να αντιδράσει. Όταν είδε το επίμαχο εξώφυλλο να ανακυκλώνεται στο Instagram, σχολίασε αυθόρμητα: «Ω σκ...». Λίγο αργότερα, το πήρε πιο χαλαρά, γράφοντας με χιούμορ: «Ω Θεέ μου, είναι εντυπωσιακό. Λέω εδώ και καιρό ότι χρειάζομαι επιπλέον άκρα για να ξεκινήσω άλμπουμ! Ευγνώμων γι’ αυτό».
Το λάθος προκάλεσε συζητήσει σε πλατφόρμες όπως το Χ και το TikTok, με χρήστες να σχολιάζουν πως «είναι απίστευτο που κανείς δεν το πρόσεξε πριν κυκλοφορήσει». Λίγο αργότερα, η Vogue Japan αντικατέστησε τη φωτογραφία στην online έκδοση, επαναφέροντας το φυσιολογικό χέρι της τραγουδίστριας.