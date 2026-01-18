Ημέρα μνήμης θυμάτων της τρομοκρατίας στην Ελλάδα - Το μήνυμα Δένδια

Ειδική αναφορά στη σημερινή ημέρα μνήμης των θυμάτων της εγκληματικής δράσης της τρομοκρατίας στην Ελλάδα έκανε ο υπουργός Αμύνης, Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στα social media.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας στη χώρα μας και παραμένουμε σταθερά στο πλευρό των οικογενειών τους. Η ιδεολογική μάχη απέναντι σε κάθε μορφή βίας που υπονομεύει τη Δημοκρατία και την κοινωνική ειρήνη, είναι συνεχής.