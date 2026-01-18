Ημέρα μνήμης θυμάτων της τρομοκρατίας στην Ελλάδα - Το μήνυμα Δένδια
Όσα ανέφερε ο υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ειδική αναφορά στη σημερινή ημέρα μνήμης των θυμάτων της εγκληματικής δράσης της τρομοκρατίας στην Ελλάδα έκανε ο υπουργός Αμύνης, Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στα social media.
Συγκεκριμένα αναφέρει:
Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας στη χώρα μας και παραμένουμε σταθερά στο πλευρό των οικογενειών τους. Η ιδεολογική μάχη απέναντι σε κάθε μορφή βίας που υπονομεύει τη Δημοκρατία και την κοινωνική ειρήνη, είναι συνεχής.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:21 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τα 50 πιο συχνά διαρρεύσαντα PIN που έχουν εντοπιστεί στο dark web
10:19 ∙ LIFESTYLE
Γιώργος Μαζωνάκης: Κέρασε σφηνάκια το κοινό του... για να τους ζεστάνει
09:55 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ημέρα μνήμης θυμάτων της τρομοκρατίας στην Ελλάδα - Το μήνυμα Δένδια
08:30 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Honda Civic Type R HRC Concept: Με αγάπη από το Τόκιο!
08:08 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ