Δένδιας: Πέντε χρόνια από την υπερψήφιση της επέκτασης των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο

Στην επέτειο των 5 ετών από την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στις 20 Ιανουαρίου 2021 αναφέρθηκε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Πέντε χρόνια από την υπερψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στο Ιόνιο, από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, την οποία είχα την τιμή να εισηγηθώ στην εθνική αντιπροσωπεία, ως Υπουργός Εξωτερικών», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ ο Νίκος Δένδιας.



Και συνέχισε: «Η Ελλάδα δεν περιορίστηκε απλώς στη διακήρυξη του δικαιώματός της. Το άσκησε εμπράκτως, με οδηγό την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, ενώ κατέστησε σαφές ότι το διατηρεί το δικαίωμά της για την επέκταση των χωρικών υδάτων και σε άλλες περιοχές της επικράτειας».