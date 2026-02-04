Δένδιας: Συναντήθηκε με ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου στην Ουάσινγκτον

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε με τον πρόεδρο της επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και τον επικεφαλής της πλειοψηφίας της Γερουσίας

Newsbomb

Δένδιας: Συναντήθηκε με ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου στην Ουάσινγκτον

Ο Νίκος Δένδιας σε συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ. 

Χ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σειρά κρίσιμων επαφών με ηγετικά στελέχη της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας πραγματοποίησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ουάσινγκτον.

Ο κύκλος των επαφών του υπουργού Εθνικής Άμυνας με Αμερικανούς νομοθέτες ξεκίνησε την Τρίτη το πρωί. Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική πλευρά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια σχέσεων με μέλη και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, λόγω του ρόλου του στη διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και, ειδικότερα, του εποπτικού ρόλου που ασκεί σε ζητήματα αμυντικής διπλωματίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Ρότζερς, με αντικείμενο τις προοπτικές εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών αμυντικών σχέσεων.

Παράλληλα, είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Υποθέσεων Βετεράνων της Γερουσίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η συζήτηση με τον επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του κ. Δένδια περιλάμβανε συνάντηση με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της αμερικανικής εβραϊκής οργάνωσης AIPAC, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο υπουργός συμμετείχε επίσης σε πάνελ που διοργάνωσε η δεξαμενή σκέψης The Foundation for Defense of Democracies (FDD), μαζί με τον εκτελεστικό διευθυντή Τζόναθαν Σάνζερ. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.

Η επίσκεψη του κ. Δένδια στην Ουάσινγκτον ολοκληρώθηκε με συνάντηση που είχε στο αμερικανικό Πεντάγωνο με τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και τον υφυπουργό για θέματα Αμυντικής Πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι.

*Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: Δύσκολη έξοδος για την κορυφή

11:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE η συζήτηση για το πρόγραμμα Greek AI Accelerator με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: «Μεγάλη η λύπη μας - Ανεξέλεγκτη η κατάσταση από απέναντι», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το τετρακίνητο Jeep Avenger 4xe με νέα τιμή

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Από το στρατόπεδο συγκέντρωσης στη δικαίωση της μνήμης: Η βέρα που γύρισε στον γιο 83 χρόνια μετά

10:46WHAT THE FACT

Το μυστήριο της «ανωμαλίας» στη Βαλτική: Τι λέει πραγματικά η επιστήμη

10:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άδεια: Πώς υπολογίζονται σε χρήματα οι μέρες που δεν πήρατε

10:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηβασιλείου: Καμία απόκλιση από τις εθνικές θέσεις - Και ο Σαμαράς είχε μεταβεί στην Τουρκία για Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί στρατιώτες αναπτύχθηκαν στη Νιγηρία: Υποστήριξη των τοπικών δυνάμεων κατά των τρομοκρατών

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιοι Θεόδωροι: Βρέθηκε πάνω σε γέφυρα το αυτοκίνητο του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στην Εθνική

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Χίος - Φωτογραφίες: Το σημείο που το ταχύπλοο με τους μετανάστες χτύπησε το σκάφος του Λιμενικού

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Σύζυγος έδειρε άγρια τη γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους

10:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χίος: Το Λιμενικό επιτελούσε το το καθήκον του, λέει ο περιφερειάρχης- «Μειωμένες οι ροές, δεν συγκρίνεται με το 2020»

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Milliyet: Τούρκοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας -Η κυβέρνηση θέλει να τους μπλοκάρει

10:04ΚΑΙΡΟΣ

Γιατί ο «κλασσικός χειμώνας» δεν πλησιάζει την Ελλάδα - Η νέα καιρική πραγματικότητα

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στην Κρήτη

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλικό: Αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με αιχμηρά αντικείμενα σε καταυλισμό Ρομά

09:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες «αιχμές» Γεωργιάδη για Κωνσταντοπούλου: «Αν πάρει εξουσία, ο Στάλιν θα φαίνεται παιδάκι νηπιαγωγείου»

09:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να βρείτε φθηνά εισιτήρια με AI: «Η πτήση μου κόστισε 1.260 δολάρια, εγώ πλήρωσα 118»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Επστάιν: Στο φως οι φωτογραφίες αμέσως μετά την αυτοκτονία στο κελί του

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους αμερικάνους η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Ποιο το κόστος του ιρανικού ΜΕΑ

09:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τραγωδία στη Χίο: Το ταχύπλοο με τους μετανάστες εμβόλισε το Λιμενικό, δεν έπεσαν καν προειδοποιητικές βολές

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού

08:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: «Θανατική ποινή στους λαθροδιακινητές - Η χώρα δεν είναι Σταθμός Λαρίσης»

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγορεύει άμεσα τα social media για παιδιά κάτω των 15 η κυβέρνηση - Μέσω kids wallet η ταυτοποίηση της ηλικίας - Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 17χρονος νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: «Μεγάλη η λύπη μας - Ανεξέλεγκτη η κατάσταση από απέναντι», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λας Βέγκας: Εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο γεμάτο... ιούς - Από Covid έως Έμπολα!

10:04ΚΑΙΡΟΣ

Γιατί ο «κλασσικός χειμώνας» δεν πλησιάζει την Ελλάδα - Η νέα καιρική πραγματικότητα

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα… πιθάρι άλλαξε τη ζωή μίας 91χρονης και των συγγενών της – Νόμιζε ότι άξιζε μόνο 100 δολάρια

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιοι Θεόδωροι: Βρέθηκε πάνω σε γέφυρα το αυτοκίνητο του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στην Εθνική

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Σύζυγος έδειρε άγρια τη γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Milliyet: Τούρκοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας -Η κυβέρνηση θέλει να τους μπλοκάρει

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, «μάχη» ΟΦΗ - Λεβαδειακός στο Ηράκλειο

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Όσο βοήθησα, βοήθησα... Εσείς αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε την» λέει ο πατέρας της 16χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ