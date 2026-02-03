ΗΠΑ: Συνάντηση Δένδια – Χέγκσεθ στο υπουργείο Πολέμου - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συναντηθεί και με τον υφυπουργό Ελμπρίντζ Κόλμπι, αρμόδιο για την αμυντική πολιτική

ΗΠΑ: Συνάντηση Δένδια – Χέγκσεθ στο υπουργείο Πολέμου - Τα θέματα που θα συζητηθούν
ΕΘΝΙΚΑ
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και τον υφυπουργό Ελμπρίντζ Κόλμπι, αρμόδιο για την αμυντική πολιτική στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Ουάσιγκτον, όπου συμμετέχει στις εργασίες του Φόρουμ των Δελφών.

Οι συναντήσεις θα γίνουν στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον και τα θέματα που αναμένεται να συζητηθούν είναι:

  1. Στρατηγική αμυντική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ
  2. Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας - ΗΠΑ στον τομέα Άμυνας και Aσφάλειας.
  3. Προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή (Μέση Ανατολή, Μαύρη Θάλασσα, Ερυθρά Θάλασσα, Βορεια Αφρική)
  4. Συνεργασία σχετικά με την αμυντική καινοτομία, τα εξοπλιστικά προγράμματα και τη μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις.

