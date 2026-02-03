Στην Ουάσιγκτον ο Νίκος Δένδιας: Συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συναντηθεί με τον κ. Χέγκσεθ στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ στις 13:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδος)
Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται σήμερα, Τρίτη (03/02), ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ στο υπουργείο Πολέμου στις 13:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδος).
Ακολούθως, θα συναντηθεί με τον υφυπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, αρμόδιο για θέματα αμυντικής πολιτικής, Elbridge A. Colby.
