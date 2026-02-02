Νέα επίσκεψη Δένδια στις Ηνωμένες Πολιτείες – Το πρόγραμμα του υπουργού Άμυνας στην Ουάσινγκτον

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στην Ουάσινγκτον, όπου θα συμμετάσχει στο Delphi Economic Forum Washington D.C. VII.

Ο κ. Δένδιας θα απευθύνει ομιλία σήμερα στο Φόρουμ με θέμα «Η Άμυνα σε σταυροδρόμι: Το ΝΑΤΟ, η Ανατολική Μεσόγειος και η στρατηγική δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών» (Defense at a crossroads: NATO, The Eastern Mediterranean, and U.S. Strategic Commitment).

Την Τρίτη 03 Φεβρουαρίου, o υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συμμετάσχει σε συζήτηση που διοργανώνει το Foundation for Defense of Democracies με θέμα τις τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις για ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της παραμονής στην Ουάσινγκτον, ο κ. Δένδιας αναμένεται να έχει επαφές με συμμετέχοντες στις εργασίες του Φόρουμ και άλλους φορείς.