Ο Νίκος Δένδιας στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Καποδίστρια στην Αργυρούπολη

Με έντονο ιστορικό και πολιτικό συμβολισμό πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια του πρώτου ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια στην Αττική, σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Ο ανδριάντας, κατασκευασμένος από μπρούντζο και ύψους τριών μέτρων, φέρει την υπογραφή του διεθνώς αναγνωρισμένου γλύπτη Γιάννη Μπαρδή.

Στην τελετή παρευρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, που έγραψε στο X: «Στην τελετή αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια στην Αργυρούπολη, που διοργάνωσε ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης στο Πολιτιστικό Κέντρο Μίκης Θεοδωράκης & της μετονομασίας της Πλατείας Δημαρχείου σε Πλατεία Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια».