Δένδιας μετά τη συνάντηση με Χέγκσεθ: Νέα επιβεβαίωση αμυντικών των ισχυρών στρατηγικών σχέσεων

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στάθηκε στις προκλήσεις της Ελλάδας και τις εθνικές θέσεις πάνω σε προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα με «αιχμή» τη σύμβαση για τα F–35, μετά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, στην Ουάσινγκτον.

Ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον Πιτ Χέγκσεθ για την «Ατζέντα 2030», ενώ, τού απηύθυνε πρόσκληση να επισκεφτεί την Ελλάδα στο προσεχές μέλλον, την οποία και αποδέχτηκε ο Αμερικανός αξιωματούχος, όπως επιβεβαιώθηκε σε σημερινή (04/02) ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Σε εγκάρδιο κλίμα η συνάντηση με τον υπουργό Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, στο αμερικανικό Πεντάγωνο, στην Ουάσινγκτον.

Επιβεβαιώθηκαν η δυναμική των ισχυρών αμυντικών στρατηγικών σχέσεων και η κοινή βούληση για περαιτέρω ενδυνάμωση αυτών. Απηύθυνα πρόσκληση στον Αμερικανό ομόλογο να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, την οποία και αποδέχθηκε», έγραψε ο κ. Δένδιας.

